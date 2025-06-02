Kann ich einen Zuschuss beantragen, um mein Geschäftsmodell auszugleichen?

Sie können auch anderswo einen Zuschuss beantragen, um Ihr Geschäftsmodell auszugleichen, wenn Sie das Bedürfnis verspüren.

Zu Ihrer Information: Die Region Île-de-France beteiligt sich an diesem Aufruf zur Einreichung von Projekten, indem sie den Projektleitern von Gares de Demain ein Gerät vorschlägt. Dies ist das Beihilfesystem für lokale Geschäfte in ländlichen Gebieten.