Pol - Bahnhof

SanierungPôle-gare Noisy-le-Sec

Veröffentlichte Beiträge

Erhaltene Beratung

Filter

Mindestens einer der Filter muss ausgewählt sein, bevor Sie ihn zurücksetzen können.

Veröffentlicht am

|noisy-le-sec

Contribution au projet

Ich sende Ihnen meinen Beitrag zu den Überlegungen rund um das Projekt: Offenheit gegenüber dem kleinen Noisy, Umwelt- und Bürgeranforderungen beim Bau und Fortschritt des Projekts.

Veröffentlicht am

|noisy-le-sec

CHOIX SCÉNARIO C

Szenario C ermöglicht einen besseren Personenverkehr, um auch die Entwicklung der Stadt in den nächsten 20 Jahren vorherzusagen...

Veröffentlicht am

|noisy-le-sec

Préférence pour le scénario C

Hallo, Szenario C zerstört Häuser und Geschäfte. Sicherlich, aber ... * Dieselben Waren sind von schlechter Qualität, zumindest ästhetisch gesehen. * Ich stelle mir vor, dass die Unterkünfte auch aus

Veröffentlicht am

|noisy-le-sec

Pour le scénario C

In der Nachbarschaft rund um den Bahnhof fehlt es schmerzlich an Platz (schmale Straßen und Bürgersteige, wenige offene Fußgängerzonen). Dieses Projekt ist eine großartige Gelegenheit, einen großen Ra

Veröffentlicht am

|noisy-le-sec

Ligne bus 245

Die Rue Sangnier/Rue de la Gare/Avenue de Verdun sind nicht für die Durchfahrt einer Buslinie geeignet, da sie vor allem wegen der Parkplätze nicht sehr breit sind. Fahrzeuge müssen sich bereits langs

Veröffentlicht am

|noisy-le-sec

JE PARTICIPE

Hallo, Als junger Einwohner der Stadt Noisy Le Sec gebe ich meine Meinung zur Sanierung des Bahnhofs ab. Ich unterstütze Szenario 3. Respektvoll,

Veröffentlicht am

|noisy-le-sec

Maîtrisons nos dépenses et arrêtons d'augmenter nos impôts pour financer des projets disproportionnés

Guten Abend, wir wollen das Projekt für 12 Millionen Euro. Es macht keinen Sinn, mehr auszugeben. In Noisy le Sec gibt es viel Abschaum: Meine Frau hat Angst, abends durch diesen Bahnhof zurückzukehre

Veröffentlicht am

|noisy-le-sec

des commerces de qualité !

Hallo. Was ist die Schwachstelle von Noisy-le-Sec? Offensichtliche Antwort: seine Geschäfte, traurig und billig. Wäre die Sanierung des Bahnhofs nicht eine Gelegenheit, einen Bioladen oder einen Mono

Veröffentlicht am

|noisy-le-sec

intermodalité vélo et pôle gare

Hallo, Das Projekt wirft die Frage nach Fahrradwegen und Parkplätzen an diesem Bahnhofsmast auf. Der Entwurf sollte Folgendes umfassen: > die Möglichkeit für Radfahrer, den neuen Bahnhofsvorplatz und

Veröffentlicht am

Mise en place de commerce de qualité

Hallo. Wäre die Sanierung des Bahnhofs nicht eine Gelegenheit, einen Bioladen oder einen Monoprix oder eine echte Qualitätsbuchhandlung einzurichten? Dies würde das Image und das konkrete Leben von