Die Konsultation wird 2024 fortgesetzt

Im Frühjahr 2024 wurde eine neue Konsultationssequenz zum Projekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec organisiert. Am 19. Juni fand ein öffentliches Treffen statt, bei dem Sie die Entwicklung des Projekts entdecken und sich mit dem Projektteam austauschen konnten.

Ziel ist es, die Entwicklungen zu beschreiben, die seit der Vorkonsultation in das Projekt integriert wurden, Ihre Meinung zu den neuen Planungsprinzipien einzuholen und die nächsten Schritte des Projekts vorzustellen.