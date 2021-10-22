Pol - Bahnhof

SanierungGare de Val de Fontenay

Der Projektzeitplan

Der Zeitplan für die Umsetzung des Gesamtprojekts sollte mit den Zeithorizonten für die Inbetriebnahme von Verkehrsprojekten und dem Zeitplan für die Durchführung städtischer Projekte übereinstimmen:

  • mittelfristig mit der Ankunft der Straßenbahn T1 und des Busses Bords de Marne (TCSP ex-RN34)
  • längerfristig mit der Ankunft der Metro 15 des Grand Paris Express, Metro 1 sowie der Entwicklung eines städtebaulichen Projekts im Sektor Péripôle.

Zu diesem Zweck wurde das Projekt phasenweise konzipiert.

Zeitplan für die Fertigstellung des Bahnhofsknotenpunkts Val-de-Fontenay und der damit verbundenen Projekte
  • Validierung des Dossiers der Ziele und Hauptmerkmale (DOCP) > 2017
  • Schematische Studien (PDS) > 2017-2020
  • Validierung des Rahmenplans und der Akte der öffentlichen Anhörung > 2020
  • Umfrage zum öffentlichen Versorgungsunternehmen > 2021
  • Vorprojektstudien (AVP) > 2020-2022
  • Gemeinnützigkeitserklärung (DUP) und Validierung von Vorentwurfsstudien > 2022
  • Projektstudien (PRO) > 2022-2033
  • Phase 1 Arbeiten> 2022-2024 > Heute
  • Phase 2 Arbeiten> 2024-2027
  • Phase 3 > 2026-2031
  • Phase 4> 2030-2033 Arbeiten
  • Abschluss der Arbeiten und vollständige Inbetriebnahme des neuen Bahnhofsmastes > 2033