Der Projektzeitplan

Der Zeitplan für die Umsetzung des Gesamtprojekts sollte mit den Zeithorizonten für die Inbetriebnahme von Verkehrsprojekten und dem Zeitplan für die Durchführung städtischer Projekte übereinstimmen:

mittelfristig mit der Ankunft der Straßenbahn T1 und des Busses Bords de Marne (TCSP ex-RN34)

längerfristig mit der Ankunft der Metro 15 des Grand Paris Express, Metro 1 sowie der Entwicklung eines städtebaulichen Projekts im Sektor Péripôle.

Zu diesem Zweck wurde das Projekt phasenweise konzipiert.