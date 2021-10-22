Der Projektzeitplan
Der Zeitplan für die Umsetzung des Gesamtprojekts sollte mit den Zeithorizonten für die Inbetriebnahme von Verkehrsprojekten und dem Zeitplan für die Durchführung städtischer Projekte übereinstimmen:
- mittelfristig mit der Ankunft der Straßenbahn T1 und des Busses Bords de Marne (TCSP ex-RN34)
- längerfristig mit der Ankunft der Metro 15 des Grand Paris Express, Metro 1 sowie der Entwicklung eines städtebaulichen Projekts im Sektor Péripôle.
Zu diesem Zweck wurde das Projekt phasenweise konzipiert.
- Validierung des Dossiers der Ziele und Hauptmerkmale (DOCP) > 2017
- Schematische Studien (PDS) > 2017-2020
- Validierung des Rahmenplans und der Akte der öffentlichen Anhörung > 2020
- Umfrage zum öffentlichen Versorgungsunternehmen > 2021
- Vorprojektstudien (AVP) > 2020-2022
- Gemeinnützigkeitserklärung (DUP) und Validierung von Vorentwurfsstudien > 2022
- Projektstudien (PRO) > 2022-2033
- Phase 1 Arbeiten> 2022-2024 > Heute
- Phase 2 Arbeiten> 2024-2027
- Phase 3 > 2026-2031
- Phase 4> 2030-2033 Arbeiten
- Abschluss der Arbeiten und vollständige Inbetriebnahme des neuen Bahnhofsmastes > 2033