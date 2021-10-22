Anmeldung zu den Walking-Workshops

Im Rahmen der Konsultation organisiert STIF am Donnerstag, den 9. März 2017 von 12:00 bis 14:00 Uhr und von 17:30 bis 19:30 Uhr zwei Walking-Workshops.

Zunächst wird STIF den Teilnehmern das Projekt bei einem Spaziergang durch den Bahnhof vorstellen, dann findet ein Workshop in einem nahe gelegenen Raum statt.

Um teilzunehmen, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus. Kapazitätxa0: 30 Personen pro Workshop.

Die Anmeldung für die Walking-Workshops ist jetzt geschlossen.