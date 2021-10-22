Warum eine Beratungxa0?

Die Konsultation ist eine Zeit der Information und des Austauschs zwischen den Projektpartnern und der Öffentlichkeit über die Möglichkeiten und Hauptmerkmale des Projekts.

Der STIF, der Projekteigentümer, und die Geldgeber wollten diese Phase des Dialogs mit den Einwohnern und Reisenden des Val de Fontenay, aber auch mit den lokalen Behörden und den betroffenen Wirtschaftsverbänden organisieren.

Ziel der Konsultation ist es, alle Meinungen zu den Hauptprinzipien des Projekts einzuholen und es dann durch die bestmögliche Integration der Bedürfnisse und Erwartungen der Öffentlichkeit zu bereichern.

Die Konsultation zum Bahnhof Val de Fontenay fand vom 20. Februar bis 24. März 2017 statt.