Die Garagenwerkstatt
Das Projekt Tram 1 erfordert den Bau einer Werkstatt-Garage (oder Wartungs- und Lagerstätte (SMR)), um die Lagerung und Wartung der Straßenbahnzüge zu gewährleisten. Diese Werkstatt-Garage wird sich in der Stadt Nanterre nördlich der Universität Paris Nanterre in der Nähe des Stadions Bords de Seine befinden.
Es befindet sich auf der anderen Seite der Autobahn A86 und erfordert den Bau einer Straßenbahnbrücke über die Autobahn und dann einer Zufahrtsstraße entlang der Avenue de la Commune de Paris. Auf dem Gelände befinden sich derzeit ein Freizeitzentrum sowie Industrie- und Logistikaktivitäten.
Im Februar 2025 kürte Île-de-France Mobilités den Gewinner des Architekturwettbewerbs für den Wartungs- und Lagerstandort (SMR): ein Konsortium bestehend aus LABA und Egis (Egis Rail / Egis Bâtiment).
Der Architekturwettbewerb entschied zwischen 4 Designteams (aus einer Auswahl von 17 Teilnehmern) nach mehreren Kriterien:
✔️architektonische, städtebauliche, ökologische und landschaftliche Qualität,
✔️funktionelle Qualitäten,
✔️Einhaltung des regulatorischen Rahmens und des Programms der Operation.
Das Siegerprojekt vereint Infrastrukturfunktionalität, Wiederbegrünung und Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel. Es wird eine echte urbane Markierung in einem Gebiet sein, das sich in voller Neuzusammensetzung befindet.