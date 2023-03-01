Die Garagenwerkstatt

Das Projekt Tram 1 erfordert den Bau einer Werkstatt-Garage (oder Wartungs- und Lagerstätte (SMR)), um die Lagerung und Wartung der Straßenbahnzüge zu gewährleisten. Diese Werkstatt-Garage wird sich in der Stadt Nanterre nördlich der Universität Paris Nanterre in der Nähe des Stadions Bords de Seine befinden.

Es befindet sich auf der anderen Seite der Autobahn A86 und erfordert den Bau einer Straßenbahnbrücke über die Autobahn und dann einer Zufahrtsstraße entlang der Avenue de la Commune de Paris. Auf dem Gelände befinden sich derzeit ein Freizeitzentrum sowie Industrie- und Logistikaktivitäten.