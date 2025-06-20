Rückblick auf die öffentliche Sitzung vom 18. Juni

Am 18. Juni 2025 fand in Clamart eine öffentliche Sitzung im Rahmen der laufenden Konsultation zum Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T10 statt. Bei dieser Gelegenheit konnte Île-de-France Mobilités die Ergebnisse der Prüfung der während der Vorkonsultation genannten Alternativen vorstellen und dann die konsolidierten Szenarien erläutern, die in dieser Phase für jeden Sektor des Projekts vorgesehen sind. Zwei Austauschphasen ermöglichten es, die vielen Fragen des Publikums zu beantworten.

Mehr als 400 Personen waren im Jules-Hunebelle-Saal anwesend und zeugten von der Beteiligung und dem Interesse des Publikums. Île-de-France Mobilités dankt den Teilnehmern für ihre aktive Mobilisierung, die Qualität ihres Austauschs und den reibungslosen Ablauf des Treffens.