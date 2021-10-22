Die Agenda

Öffentliche Eröffnungssitzung

7. März 2023

19h-21h30

Salle Hunebelle, place Jules Hunebelle 92140 Clamart

Kostenlose Teilnahme

Ziel der öffentlichen Eröffnungsveranstaltung ist es, das Projekt und die Modalitäten der Konsultation sowie die Rolle der Bürgen vorzustellen und einen ersten Austausch mit der Öffentlichkeit anzuregen.

Abenddebatte: "Die Chance des Projekts in einem sich entwickelnden Gebiet",

22. März 2023

19h-21h30

Salle Hunebelle, place Jules Hunebelle 92140 Clamart

Anmeldung über das untenstehende Formular

Der Diskussionsabend bietet die Gelegenheit, die Entwicklungsdynamik des Territoriums, die vorgeschlagene Straßenbahnlösung und ihre Antwort auf die Mobilitätsbedürfnisse von morgen zu diskutieren. Es wird verschiedenen Akteuren ermöglichen, ihre Analyse durchzuführen und Standpunkte zu kreuzen.

Entschlüsselungsabend: "Die Auswirkungen des Projekts in der Bauphase besser verstehen und hinterfragen".

29. März 2023

19h-21h30

Salle Hunebelle, place Jules Hunebelle 92140 Clamart

Anmeldung über das untenstehende Formular

Begrenzte Anzahl von Plätzen

Dieser Abend bietet denjenigen, die ihr Wissen über das Projekt aus technischer Sicht und seine Integration in das Gebiet vertiefen möchten, die Möglichkeit, und wird durch die Präsentation von Experten bereichert.