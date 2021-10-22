Die Agenda
Nehmen Sie vom 27. Februar bis 24. April an 6 öffentlichen Veranstaltungen teil
Öffentliche Eröffnungssitzung
- 7. März 2023
- 19h-21h30
- Salle Hunebelle, place Jules Hunebelle 92140 Clamart
- Kostenlose Teilnahme
Ziel der öffentlichen Eröffnungsveranstaltung ist es, das Projekt und die Modalitäten der Konsultation sowie die Rolle der Bürgen vorzustellen und einen ersten Austausch mit der Öffentlichkeit anzuregen.
Abenddebatte: "Die Chance des Projekts in einem sich entwickelnden Gebiet",
- 22. März 2023
- 19h-21h30
- Salle Hunebelle, place Jules Hunebelle 92140 Clamart
- Anmeldung über das untenstehende Formular
Der Diskussionsabend bietet die Gelegenheit, die Entwicklungsdynamik des Territoriums, die vorgeschlagene Straßenbahnlösung und ihre Antwort auf die Mobilitätsbedürfnisse von morgen zu diskutieren. Es wird verschiedenen Akteuren ermöglichen, ihre Analyse durchzuführen und Standpunkte zu kreuzen.
Entschlüsselungsabend: "Die Auswirkungen des Projekts in der Bauphase besser verstehen und hinterfragen".
- 29. März 2023
- 19h-21h30
- Salle Hunebelle, place Jules Hunebelle 92140 Clamart
- Anmeldung über das untenstehende Formular
- Begrenzte Anzahl von Plätzen
Dieser Abend bietet denjenigen, die ihr Wissen über das Projekt aus technischer Sicht und seine Integration in das Gebiet vertiefen möchten, die Möglichkeit, und wird durch die Präsentation von Experten bereichert.
Beitragsworkshop #1: Die Straßenbahn: Oberfläche oder Tunnel?
- 6. April 2023
- 18-20 Uhr
- Maison des Associations (Salle Albert Camus), 13 BIS rue de Bièvres, 92 140 Clamart
- Anmeldung über das untenstehende Formular
- Begrenzte Anzahl von Plätzen
Dieser Workshop wird es ermöglichen, die beiden Szenarien, die zur Konsultation vorgelegt werden, kollegial und detailliert zu diskutieren.
Beitragsworkshop #2: Entwicklungen nach Sektoren
- 13. April 2023
- 18-20 Uhr
- Maison des Associations (Salle Albert Camus), 13 BIS rue de Bièvres, 92 140 Clamart
- Anmeldung über das untenstehende Formular
- Begrenzte Anzahl von Plätzen
Dieser Workshop wird es ermöglichen, die durch jedes Szenario und in jedem Sektor induzierten Entwicklungen kollegial und präzise anzugehen. Zum Beispiel: Straßenbahnroute, Positionierung von Stationen, Verbindungslösungen, Entwicklung der Umgebung usw.
Abschlussbesprechung
- 20. April 2023
- 19h-21h30
- Salle Hunebelle, place Jules Hunebelle 92140 Clamart
- Kostenlose Teilnahme
Ziel der öffentlichen Abschlusssitzung ist es, eine erste Bilanz der Beiträge zu ziehen, die Lehren aus der Vorkonsultation auszutauschen und die nächsten Schritte für eine laufende Konsultation zu erörtern.
Anmelden
Um einen qualitativ hochwertigen Austausch zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl für Treffen mit Anmeldung begrenzt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns informieren, wenn ein Hindernis es Ihnen nicht mehr erlaubt, an der Sitzung teilzunehmen, um möglichst vielen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen.
Mail: [email protected]
Derzeit sind keine Veranstaltungen buchbar.
Tauschen Sie sich vom 27. Februar bis 20. März bei lokalen Treffen mit den Teams aus
- Bahnhof Clamart: 27. Februar 2023 (8:30-10 Uhr)
- Trosy-Markt, Clamart: 4. März 2023 (9-11 Uhr)
- Innenstadt von Châtenay-Malabry: 11. März 2023 (9-11 Uhr)
- Pariser Gartenviertel, Clamart: 14. März 2023 (18-20 Uhr)
- Plessis-Robinson-Markt: 17. März 2023 (9-11 Uhr)
- Krankenhaus Béclère, Clamart: 20. März 2023 (11-13 Uhr)