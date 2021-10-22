Die beiden untersuchten Routen
Eine Beratung, zwei Szenarien
Um den Bahnhof Jardin Parisien mit dem Bahnhof Clamart zu verbinden, wurden in Übereinstimmung mit der zukünftigen Metrolinie 15 und dem Zug N zwei Szenarien in Betracht gezogen. Zunächst wurde ein klassisches oberflächliches Szenario untersucht, das jedoch schnell mit einer dichten städtischen Umgebung und dem bemerkenswerten natürlichen und architektonischen Erbe konfrontiert wurde, das für dieses Gebiet spezifisch ist. Um diese Einschränkungen zu überwinden, wurde ein Tunnelszenario untersucht. Obwohl es technisch komplexer ist, würde es die für das Oberflächenszenario identifizierten Auswirkungen reduzieren.
Erkunden Sie die beiden untersuchten Routen, indem Sie auf jede der beiden Karten klicken, und zoomen Sie hinein, um die Details zu sehen!
Das "Referenz"-Szenario im Tunnel
Wo?
Diese Route führt in einem Tunnel nach dem Bahnhof Jardin Parisien vorbei und führt weiter unter dem Wald von Meudon und der Stadt Clamart.
* indikativer Tunnelverlauf
Wie bitte?
Es sieht die Schaffung von drei neuen Stationen vor:
• Rathaus von Clamart,
• Clamart Center, in der Nähe des White House Park,
• Bahnhof Clamart.
Dieses Szenario erfordert auch die Installation von 2 Nebenstrukturen auf der Strecke:
• Bois de Clamart (Sportplatzsektor);
• Lazare Carnot Sektor.
Wenn die Entfernung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stationen größer als diese 800 Meter ist, muss ein sogenanntes "Nebengebäude" installiert werden, das im Falle eines Zwischenfalls den Zugang der Rettungsdienste zum Tunnel ermöglicht und die Belüftung und den Rauchabzug des Tunnels gewährleisten kann.
Wie?
Die Abfahrt wird von der Station "Jardin Parisien" vorgeschlagen, in einer leicht steilen Umgebung, die an den optimalen Start eines Tunnels angepasst ist. Unmittelbar nördlich der Station "Jardin Parisien" würde die Straßenbahn ihren Abstieg beginnen, um sich in einer Tiefe von etwa 15 Metern über dem natürlichen Gelände zu graben.
Um geotechnische Risiken zu minimieren, würde die Trasse unterirdische Steinbrüche so weit wie möglich vermeiden oder unterlegen, wenn keine Vermeidung möglich ist. Dieses Szenario würde auch besonderes Augenmerk auf mögliche Schnittstellen zu anderen Elementen im Untergeschoss (Tiefgaragen, Gebäudefundamente usw.) legen.
- 53.000 neue Reisende/Tag
- 3 neue Stationen
- 2 Nebenwerke
- 5 Fahrzeit
- 3,1 km zusätzliche Strecken
- Investitionen in Höhe von 700 Mio. € (ohne Rollmaterial)
Das "alternative" Szenario an der Oberfläche
Wo?
Diese Route folgt der Straße, die den Wald von Meudon durchquert und durchquert die Stadt Clamart, wie eine traditionelle Straßenbahn. Es ist in zwei Routen unterteilt, die zwischen dem Rathaus von Clamart im Süden und der Kreuzung Avenue Victor Hugo / Rue de Vanves im Norden getrennt sind.
Wie bitte?
Dieses Szenario sieht die Schaffung von fünf neuen Stationen vor:
• Place du Garde
• Rathaus von Clamart
• Zentrum von Clamart
• Lazare-Carnot
• Bahnhof Clamart
Zwischen den Bahnhöfen entlang der Strecke wird eine Entfernung von 450 bis 750 m angestrebt, wobei der Bedienung der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen und Gebiete mit der höchsten Bevölkerungs- und Beschäftigungsdichte Vorrang eingeräumt wird.
Wie?
Die Installation eines oberirdischen Straßenbahnbahnsteigs ist darauf beschränkt:
• Eine maximale Steigung zwischen 2% und 7%
• Eine ausreichende Vorfahrtsbreite, um das Einsetzen zu ermöglichen
Nur wenige Routen sind daher mit diesen Voraussetzungen kompatibel: Im Zentrum von Clamart erlauben nur die Alleen Jean Jaurès und Victor Hugo das Einfügen einer Einbahnstraßenbahn (in eine Richtung), gekoppelt mit der Aufrechterhaltung einer allgemeinen Fahrspur.
- 48.000 neue Reisende/Tag
- 5 neue Stationen
- 11 Minuten Fahrzeit
- 3,9 km zusätzliche Strecken
- Investitionen in Höhe von 795 Mio. € (ohne Rollmaterial)