Die beiden untersuchten Routen

Wo?

Diese Route führt in einem Tunnel nach dem Bahnhof Jardin Parisien vorbei und führt weiter unter dem Wald von Meudon und der Stadt Clamart.

* indikativer Tunnelverlauf

Wie bitte?

Es sieht die Schaffung von drei neuen Stationen vor:

• Rathaus von Clamart,

• Clamart Center, in der Nähe des White House Park,

• Bahnhof Clamart.

Dieses Szenario erfordert auch die Installation von 2 Nebenstrukturen auf der Strecke:

• Bois de Clamart (Sportplatzsektor);

• Lazare Carnot Sektor.

Wenn die Entfernung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stationen größer als diese 800 Meter ist, muss ein sogenanntes "Nebengebäude" installiert werden, das im Falle eines Zwischenfalls den Zugang der Rettungsdienste zum Tunnel ermöglicht und die Belüftung und den Rauchabzug des Tunnels gewährleisten kann.

Wie?

Die Abfahrt wird von der Station "Jardin Parisien" vorgeschlagen, in einer leicht steilen Umgebung, die an den optimalen Start eines Tunnels angepasst ist. Unmittelbar nördlich der Station "Jardin Parisien" würde die Straßenbahn ihren Abstieg beginnen, um sich in einer Tiefe von etwa 15 Metern über dem natürlichen Gelände zu graben.

Um geotechnische Risiken zu minimieren, würde die Trasse unterirdische Steinbrüche so weit wie möglich vermeiden oder unterlegen, wenn keine Vermeidung möglich ist. Dieses Szenario würde auch besonderes Augenmerk auf mögliche Schnittstellen zu anderen Elementen im Untergeschoss (Tiefgaragen, Gebäudefundamente usw.) legen.