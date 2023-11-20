12, wissen Sie, was diese Zahl ist?

12 Dies ist die Nummer der Linie, die Ihnen während der Hauptverkehrszeit 1 Straßenbahnzug alle 12 Minuten* bietet. Zwischen Massy-Palaiseau und Evry-Courcouronnes dauert die Fahrt etwa 42 Minuten und 12 Städte der Essonne werden durchquert. Der T12 verkehrt täglich zwischen 05:00 und 00:00 Uhr.

Die Straßenbahn T12 bietet Platz für 500 Fahrgäste mit etwa 190 Sitzplätzen! Das ist doppelt so viel wie bei den anderen Tram-Trains, denn der T12 fährt in Doppeleinheiten, also zwei zusammengebauten Zügen.

*Die Frequenz wird bei der Inbetriebnahme des T12 angepasst. Die Durchfahrt des Tram-Train alle 10 Minuten wird im Jahr 2024 stattfinden.