Entdecken Sie das Programm Ihres Einweihungstages!

Treffen wir uns am Samstag, den 9. Dezember, zu einem festlichen Eröffnungstag, um die Ankunft der Straßenbahn T12 zu feiern!

Nehmen Sie an der Unterhaltung entlang der Linie teil und steigen Sie von 12:30 bis 17:30 Uhr an der Station Ihrer Wahl in den T12 ein*.

Auf dem Programm dieses Tages:

Feriendorf auf dem Vorplatz des Rathauses von Évry-Courcouronnes:

> Foodtruck

> Photobooth

> Spiele

14h > 15h30

> Afro-Hip-Hop-Tanzshow

15:30 > 17 Uhr

> Jazzkonzert

Unterhaltungsdorf an der T12-Station in Épinay-sur-Orge:

> Foodtruck

> Mobilitätsaktivitäten

> Jazzkonzerte und karibische Musik

Entlang der Strecke in der Nähe der Stationen:

> Clownshows, musikalische Unterhaltung, Tänzer, Zauberer...

*Einsteigen mit gültigem ticket

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 🥳