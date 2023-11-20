Sie können den T12 in der Vorschau am Samstag, den 9. Dezember während der Einweihung ausleihen!

Kommen Sie und feiern Sie die Ankunft des T12 anlässlich dieses festlichen Tages.

Nach mehreren Jahren Arbeit ist es endlich an der Zeit, dieses neue Transportmittel zu entdecken, das nicht nur unser Reisen erleichtern, sondern auch dazu beitragen wird, die Stadt grüner und für alle zugänglicher zu machen.

Der Eröffnungstag beginnt am Samstag, den 9. Dezember um 11 Uhr mit den Reden der Geldgeber des Projekts auf dem Vorplatz der Menschen- und Bürgerrechte in Évry-Courcouronnes.

Ab Mittag beginnen die Jungfernfahrten bis 17 Uhr. Die Öffentlichkeit kann zum ersten Mal mit einem validierten Transport ticket in die Züge einsteigen und die gesamte Strecke zwischen Evry-Courcouronnes und Massy-Palaiseau entdecken.

Gleichzeitig wird ein Unterhaltungsdorf vor den Menschen- und Bürgerrechten in Évry-Courcouronnes stattfinden, Animationen im Resort sind ebenfalls geplant.

Seien Sie dabei, mit Familie oder Freunden, und lassen Sie uns gemeinsam die Inbetriebnahme der Straßenbahn T12 feiern. Der kommerzielle T12-Service beginnt am nächsten Morgen ab 5:00 Uhr.