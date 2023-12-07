Genießen Sie Unterhaltung in Ihrer Nähe, Samstag, 9. Dezember!
Veröffentlicht am
Von 12:30 bis 17:00 Uhr wird Unterhaltung rund um die Straßenbahnlinie T12 organisiert. Neben den 3 Unterhaltungsdörfern (Évry-Courcouronnes, Épinay-sur-Orge und Massy-Palaiseau) können Sie auch mit Freunden oder der Familie gehen:
- Der Bahnhof Bois Saint-Eutrope in Ris Orangis,
- Der Bahnhof Ferme Neuve in Grigny,
- Der Bahnhof Coteaux de l'Orge in Viry-Châtillon,
- Der Bahnhof Parc du Château in Morsang-sur-Orge,
- Bahnhof Longjumeau,
- Bahnhof Chilly-Mazarin,
- Und der Bahnhof Champlan.
Der T12 gehört Ihnen!