[ZURÜCK IN BILDERN] Erleben Sie den Tag der Einweihung der Straßenbahn T12 in Bildern!

Am Samstag, den 9. Dezember, wurde die neue Straßenbahnlinie in Anwesenheit von Marc Guillaume, Präfekt der Region Ile-de-France und Präfekt von Paris, Bertrand Gaume, Präfekt von Essonne, Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Präsidentin von Île-de-France Mobilités, François Durovray, Präsident des Departements Essonne, Stéphane Beaudet, Bürgermeister von Evry Courcouronnes, Christophe Fanichet, Präsident und CEO von SNCF Voyageurs und Matthieu Chabanel, eingeweiht. Präsident und CEO von SNCF Réseau.

Erleben Sie diesen Tag in Bildern (wieder)!