Bahnhöfe und Rollmaterial

Die Tram-Train-Stationen T12 werden zu Wahrzeichen für die Einwohner. Sie ermöglichen es den Benutzern, unter optimalen Komfortbedingungen zu warten:

Sitzgelegenheiten und das Vorhandensein von Glasunterständen zum Schutz vor Kälte, Regen, Wind oder Sonne;

Konstante, angenehme und beruhigende Beleuchtung auf allen Bahnsteigen. Die Wahl fällt auf eine verbrauchsarme Beleuchtung. Ein Präsenzmelder wird installiert, um die Helligkeit zu modulieren;

ein Videoschutzsystem und Notrufterminals;

Dienstleistungen für Fahrgäste wie Echtzeit-Informationsbildschirme, Ticketverkauf, Anzeige des Linienplans.

Die bestehenden RER-C-Stationen werden zu Straßenbahnhaltestellen umgebaut. Die Bahngleise werden angehoben, so dass sich Trittbrett und Bahnsteig auf gleicher Höhe befinden, um die Zugänglichkeit für alle Fahrgäste zu gewährleisten. Um das neue, kürzere Rollmaterial aufnehmen zu können, wird die Länge der Bahnsteige reduziert.

Eine moderne und komfortable Straßenbahn

Der Straßenbahnzug T12 ist ein komfortables Transportmittel, 100% zugänglich, modern und zirkuliert sowohl auf dem Schienennetz als auch auf städtischen Gleisen. Diese Ausrüstung hat sowohl die Eigenschaften einer Straßenbahn (Spurweite, Beschleunigung, Bremsen) als auch die eines Zuges (Höchstgeschwindigkeit, Sicherheitsausrüstung an Bord).

Der zukünftige Tram-Train T12 ist der DUALIS von Alstom. Es wird 251 Passagiere befördern und 92 Sitzplätze bieten. Sie wird in Doppeleinheiten verkehren (zwei zusammengebaute Züge, also mehr als 500 Passagiere). Insgesamt wird das Fahrzeug 84 Meter lang und 2,65 Meter breit sein.

Die 23 Straßenbahnen der Straßenbahn T12 werden in Frankreich am Alstom-Standort Valenciennes – Petite-Forêt entworfen und montiert. Sie werden zu 100 % von Île-de-France Mobilités mit einem Betrag von 145 Millionen Euro finanziert.