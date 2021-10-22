Massy-Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin
Die Straßenbahn T12 in Massy und Champlan
Die Bahnhöfe Massy - Palaiseau, Massy Europe und Champlan
Der Bahnhof Massy – Palaiseau
Die Straßenbahn T12 fährt vom Bahnhof Massy – Palaiseau ab, wo sie mit den RER-Linien B und C sowie dem TGV verbunden sein wird. Es wird durch das Herz des neuen Stadtteils Massy-Atlantis führen, der auf einer Fläche von 100 Hektar Büros, Wohnungen, Geschäfte und Einrichtungen umfasst. Letztendlich wird dieser Bezirk 10.000 Menschen beherbergen und 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen.
Der Bahnhof Massy Europe
In der Nähe dieses neuen Stadtteils entwickelt sich ein weiteres städtisches Projekt, das darauf abzielt, KMU und SMIs unterzubringen und industrielle Aktivitäten zu verlagern, die zuvor in Massy angesiedelt waren. Dies ist der Gewerbepark Bonde, der von Paris Sud Aménagement umgesetzt wurde.
Im Rahmen dieser Stadtentwicklungen und der Straßenbahn T12 (Mitfinanzierung der Straßenbahn T12 und der Stadt Massy) werden Arbeiten unter den Bahngleisen in der Rue Migaux durchgeführt. Diese Kreuzung unter den Gleisen wird mit zwei Fahrspuren und einem Bürgersteig für Fußgänger ausgestattet. Sie wird das Viertel Massy-Atlantis und sein Einkaufszentrum mit dem von Massy-Europe verbinden.
La station Champlan
Die Einwohner von Champlan können die Straßenbahn T12 von der neuen Station Champlan nehmen. Dieser
wird sich neben einem Wirtschaftsviertel befinden, das auf den Öko-Bausektor ausgerichtet ist. Dieses Nachbarschaftsprojekt wird von der Regionalagentur für Biodiversität und dem Institut Paris Région (IAU IDF) unterstützt.
Die emblematischen Werke
Die Anpassung der Gleise in Massy – Palaiseau
Die Einfügung des Projekts in den Bahnhof Massy – Palaiseau (Endstation der Linie) sollte es der Straßenbahn T12 ermöglichen, auf unabhängigen Gleisen zu verkehren. Dadurch kann die Straßenbahn leicht umkippen und die Werkstatt-Garage erreichen. Dies wird auch die Intermodalität mit den anderen Verkehrsträgern am Bahnhof Massy – Palaiseau (RER C, RER B, TGV usw.) erleichtern.
Die Werkstatt-Garage, in der die Züge gelagert und gewartet werden, wird sich in der Nähe des Bahnhofs zwischen den Städten Massy und Palaiseau befinden.
In Longjumeau, Chilly-Mazarin und Gravigny-Belizy
Die Bahnhöfe Longjumeau und Chilly-Mazarin
Diese beiden Stationen werden das Gewerbegebiet Vigne aux Loups bedienen, das in einen Gewerbepark umgewandelt wird, um diesen Sektor wettbewerbsfähig zu machen und neue Unternehmen willkommen zu heißen. Dieses Sanierungsprogramm konzentrierte sich auf die Landschaftsqualität und die weichen Verbindungen, insbesondere mit den Straßenbahnhaltestellen T12.
Der Bahnhof Gravigny – Balizy
Die Straßenbahn T12 hält dann in den Stadtteilen Gravigny und Balizy, damit die Bewohner eine der beiden Endstationen erreichen können.