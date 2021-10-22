Massy-Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin

Die Straßenbahn T12 in Massy und Champlan

Die Bahnhöfe Massy - Palaiseau, Massy Europe und Champlan

Der Bahnhof Massy – Palaiseau

Die Straßenbahn T12 fährt vom Bahnhof Massy – Palaiseau ab, wo sie mit den RER-Linien B und C sowie dem TGV verbunden sein wird. Es wird durch das Herz des neuen Stadtteils Massy-Atlantis führen, der auf einer Fläche von 100 Hektar Büros, Wohnungen, Geschäfte und Einrichtungen umfasst. Letztendlich wird dieser Bezirk 10.000 Menschen beherbergen und 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen.

Der Bahnhof Massy Europe

In der Nähe dieses neuen Stadtteils entwickelt sich ein weiteres städtisches Projekt, das darauf abzielt, KMU und SMIs unterzubringen und industrielle Aktivitäten zu verlagern, die zuvor in Massy angesiedelt waren. Dies ist der Gewerbepark Bonde, der von Paris Sud Aménagement umgesetzt wurde.

Im Rahmen dieser Stadtentwicklungen und der Straßenbahn T12 (Mitfinanzierung der Straßenbahn T12 und der Stadt Massy) werden Arbeiten unter den Bahngleisen in der Rue Migaux durchgeführt. Diese Kreuzung unter den Gleisen wird mit zwei Fahrspuren und einem Bürgersteig für Fußgänger ausgestattet. Sie wird das Viertel Massy-Atlantis und sein Einkaufszentrum mit dem von Massy-Europe verbinden.

La station Champlan

Die Einwohner von Champlan können die Straßenbahn T12 von der neuen Station Champlan nehmen. Dieser

wird sich neben einem Wirtschaftsviertel befinden, das auf den Öko-Bausektor ausgerichtet ist. Dieses Nachbarschaftsprojekt wird von der Regionalagentur für Biodiversität und dem Institut Paris Région (IAU IDF) unterstützt.