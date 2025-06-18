Rückblick auf die Auftaktveranstaltung der Verlängerung der Straßenbahn T13
Am Montag, den 16. Juni, gaben die Bauherren, öffentlichen Akteure und Geldgeber der Verlängerung der Straßenbahn T13 offiziell den Startschuss für die Entwicklungsarbeiten der Verlängerung der Straßenbahn T13 in Begleitung der Einwohner von Poissy und Umgebung.
Am Nachmittag empfingen die Lehrer und Schüler des Charles-Péguy-Kindergartens die Projektteams in ihrem grünen Theater zu einer unterhaltsamen Präsentation.
Dieses erste Treffen lud die Kinder ein, die Baukleidung und -ausrüstung, die verwendeten Maschinen, die in der Nähe der Schule durchgeführten Arbeiten zu entdecken und zu spielen, um die verschiedenen Verkehrsmittel zu erkennen.
Am frühen Abend ergriffen die Geldgeber und Partner des Projekts während einer institutionellen Zeit das Wort, um die aktuellen und zukünftigen Projekte sowie die Vorteile der Verlängerung der Straßenbahn T13 für das Departement Yvelines zu überprüfen.
Romain, Ihr lokaler Agent, hatte in Begleitung von Mitgliedern des Projektteams den ganzen Nachmittag einen Stand, um die zukünftige Straßenbahn T13 und die geplanten Entwicklungen vorzustellen und alle Fragen zu beantworten.
Während der gesamten Veranstaltung gab es viele Aktivitäten für die Kleinen: Riesenspiele, Auflauf zum Thema Mobilität oder Riesenmalen an der zukünftigen Straßenbahn.
Zum Abschluss der Feierlichkeiten kam die Musikkapelle von Poissy, um den Raum zum Klang ihrer Blasinstrumente zu beleben.