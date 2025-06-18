Rückblick auf die Auftaktveranstaltung der Verlängerung der Straßenbahn T13

Am Nachmittag empfingen die Lehrer und Schüler des Charles-Péguy-Kindergartens die Projektteams in ihrem grünen Theater zu einer unterhaltsamen Präsentation.

Dieses erste Treffen lud die Kinder ein, die Baukleidung und -ausrüstung, die verwendeten Maschinen, die in der Nähe der Schule durchgeführten Arbeiten zu entdecken und zu spielen, um die verschiedenen Verkehrsmittel zu erkennen.