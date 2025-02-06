Update zu den laufenden Arbeiten in Poissy

Das Jahr 2025 markiert eine neue Etappe im Fortschritt der Arbeiten an der T13-Erweiterung.

Neben der Fortsetzung der Konzessionsarbeiten fallen in diesem ersten Quartal auch der Startschuss für mehrere Vorbereitungsprojekte in Poissy. Mehrere Stadtteile sind von diesen Arbeiten betroffen: das Viertel La Bruyère und das Stadtzentrum einerseits und das Viertel Saint-Exupéry andererseits.

Auf der Seite der Rue de La Bruyère, der Avenue de Versailles und des Boulevard Gambetta werden im Laufe der Baustellen Änderungen im Fahrzeugverkehr vorgenommen. Seit Ende 2024 können nur noch Anwohner den Teil der Rue de La Bruyère zwischen der Avenue de Versailles und der Avenue Fernand Lefebvre nutzen. Die Spitze des Boulevard Gambetta führt bis zum Frühjahr aufgrund der Arbeiten an den Abwassernetzen der Stadtgemeinschaft Greater Paris Seine und Oise in eine Richtung.

Im Stadtteil Saint-Exupéry ist die Straße Saint-Sébastien bis zum Abschluss der Arbeiten an den Abwassernetzen in diesem Sommer für den Autoverkehr gesperrt. Von der Adrienne Bolland Street müssen die Fahrzeuge die Saint-Exupéry Street nehmen.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.