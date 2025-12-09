Partizipative Aufforstung auf der Insel Devant mit den Kindern der Charles-Péguy-Schule in Poissy

An diesem Donnerstag, dem 4. Dezember, empfing die Insel Devant eine Klasse der Grande Section der Charles-Péguy-Schule in Poissy zu einer partizipativen Wiederaufforstungsaktion.

Während dieses Ausflugs pflanzten die Kinder 90 Sträucher : Schlehe, Weißdorn, Hasel, Schneeball, Liguster, Hartriegel, Holzkohle, Hunderose, Vogelebeere und schwarzer Holunder!

Unter der Leitung der Teams von Île-de-France Mobilités und eines Landschaftsgärtners trugen sie in ihrem Maßstab zur Gestaltung der Umweltkompensationszone des Projekts bei.