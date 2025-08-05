Entdecken Sie das Planungsbuch der Verlängerung der Straßenbahn T13!
Möchten Sie die Route der zukünftigen Verlängerung der Straßenbahn T13 besser verstehen und was sie für Ihre täglichen Fahrten verändern wird?
Das Planbuch ist hier, um Ihnen zu helfen!
Dank dieses Dokuments visualisieren Sie konkret, wie der neue Abschnitt an die bestehende Strecke zwischen Saint-Cyr und Saint-Germain-en-Laye angeschlossen wird, insbesondere an der in Lisière-Pereire geschaffenen Gabelung.
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen, um sich in die Zukunft Ihrer Linie zu projizieren:
- Einzelheiten zu den neuen Stationen: Lage, Erreichbarkeit, Design und Verbindungen zu anderen Verkehrsmitteln;
- die Integration der Straßenbahn in Ihre Umgebung: präzise Route, städtebauliche und landschaftliche Einfügung;
- neue Mobilitäten rund um die Linie: Radwege, Parkplätze und Fahrradausrüstung (Reifen, Unterstände);
- technische Infrastruktur: Lage von technischen Gebäuden, Stützmauern, Sicherheitsbarrieren und Lärmschutzwänden;
- Landschaftsgestaltung: Baumpflanzungen, Begrünung und Wohnumfeld;
- Bildperspektiven zur besseren Visualisierung zukünftiger Entwicklungen;
- Einzelheiten zu den in der Umgebung durchgeführten Umweltkompensationen:
- die Planung der Operationen;
- die verschiedenen Akteure, die das Projekt aufbauen und finanzieren.
Ein klares und vollständiges Werkzeug, um besser zu verstehen, zu antizipieren... und übernehmen Sie die Verantwortung für dieses Mobilitätsprojekt!
Konsultieren Sie das Planbuch