Wald von Saint-Germain-en-Laye – Achères: Betriebsbeginn

Dieses erste Quartal 2025 markiert den Beginn der Vorbereitungsarbeiten , um den Bau der Verlängerung der Straßenbahn T13 auf dem ehemaligen großen Gürtel auf Höhe der Struktur "Saut de Mouton" zu ermöglichen, die die RER-Gleise im Wald in der Nähe des Viertels Chêne Feuillu d'Achères überspannt.

Mehrere Arbeiten wie die Installation einer Wohnbasis, die Entwicklung von Standortzugängen, Rodungen und Gestrüpp werden somit beginnen.

Diese könnten zu Verlangsamungen in Ihrer Gegend sowie zu einigen Verkehrsänderungen führen. Die Eingriffe finden werktags tagsüber, aber auch punktuell nachts (um den Bahnverkehr in der Nähe nicht zu stören) und an bestimmten Wochenenden ab April statt. Wir werden in Kürze einen vollständigen Zeitplan für diese Interventionen veröffentlichen.

Weitere Informationen finden Sie in den vollständigen Jobinformationen unten.