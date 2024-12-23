Romain, Ihr lokaler Agent, ist da!

Im Rahmen der Verlängerung der Straßenbahn T13 steht Ihnen nun Ihr neuer lokaler Referent Romain zur Verfügung, um die Kommunikation zwischen Anwohnern, Unternehmen, Händlern, lokalen Behörden und Projekteigentümern zu erleichtern.

Seine Mission: Sie täglich über den Fortschritt der Arbeiten, die möglichen Auswirkungen und die Merkmale des Projekts zu informieren. Romain ist auch da, um Ihre Fragen, Bedenken oder Anregungen zu sammeln und direkt an die Kunden weiterzuleiten, um eine Antwort zu geben.

Sie können ihn direkt unter 06 02 04 86 68 kontaktieren. Seine Dauerhaftigkeit wird regelmäßig auf der Website des Projekts sowie auf der Facebook-Seite und dem speziellen WhatsApp-Kanal angekündigt.

Romain wird auch vor Ort sein und von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr zur Verfügung stehen , um Ihre Fragen zu beantworten und Sie während des gesamten Projekts zu begleiten.

Zögern Sie nicht, ihn zu kontaktieren!