Beginn der Sanierung der Brücke "Saut-de-Mouton" im Sektor Chêne Feuillu d'Achères

Die Arbeiten zur Sanierung der Brücke des ehemaligen großen Eisenbahngürtels, auch "Saut-de-Mouton" genannt, haben begonnen. Es befindet sich im Wald von Saint-Germain-en-Laye, am Rande des Viertels Chêne Feuillu d'Achères. Diese strategische Struktur wird saniert, damit die Straßenbahn T13 das nationale Schienennetz überspannen und so die Fließfähigkeit des Verkehrsnetzes verbessern kann.

Ein mehrstufiges Projekt

Der Arbeitsplan ist wie folgt organisiert:

Februar - Mai 2025: Realisierung der neuen Fundamente.

Mai 2025: Entfernung der alten Werke.

Mai - August 2025: Montage und Installation des neuen Bauwerks.

September 2025: Ausbauarbeiten.

Nacht- und Wochenendinterventionen

Um die Auswirkungen der unter dieser Brücke fahrenden Strecken auf den Schienenverkehr zu begrenzen, müssen nachts und am Wochenende bestimmte Arbeiten durchgeführt werden:

Nachtarbeit: von Februar bis Ende April 2025 zwischen 23 und 5 Uhr.

Arbeiten an einigen Wochenenden: tagsüber und nachts (von 23 bis 5 Uhr) an einigen Wochenenden von Mai bis Juli 2025. Um genau zu wissen, welche Wochenenden betroffen sind, laden wir Sie ein, die folgenden Arbeitsinformationen zu lesen.

Wir bemühen uns, die Belästigung zu minimieren und den reibungslosen Ablauf dieses für die Zukunft der Straßenbahn T13 wichtigen Projekts zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Um mehr über diese Vorgänge zu erfahren, können Sie die Arbeitsinformationen konsultieren.