Beginn der Erneuerung der Eisenbahnlinie des großen Gürtels im Wald von Saint-Germain-en-Laye

Mitte Oktober 2024 beginnen die ersten Arbeiten an der Verlängerung der Straßenbahn T13 nach Poissy und Achères. Es ist zunächst die Erneuerung der Eisenbahnen des großen Gürtels im Wald von Saint-Germain-en-Laye, die stattfinden wird. Um zur Arbeitszone zu gelangen, werden Baufahrzeuge die Zufahrt auf der Winchester Avenue gegenüber dem Bose-Gebäude nutzen. Bis Februar werden Fahrzeuge, die die Baustelle verlassen, die Rue de Noailles nehmen, um auf die RN 184 zu gelangen.

Ein Treffen für die Bewohner von Winchester

Um die Bewohner des Stadtteils Winchester über die Organisation dieser Arbeiten zu informieren, findet am Mittwoch, den 2. Oktober um 19 Uhr am Quai des Possibles (ehemaliger Bahnhof Lisière Pereire in Saint-Germain-en-Laye) eine Informationsveranstaltung statt, bei der SNCF Réseau und Île-de-France Mobilités, die Projekteigentümer, Folgendes vorstellen und diskutieren:

die Verlängerung der Straßenbahnlinie T13 nach Achères,

Arbeiten, die im Wald von Saint-Germain-en-Laye stattfinden werden,

die Nutzung dieses Standortzugangs, aber auch die Maßnahmen, die für die Bewohner des Bezirks ergriffen wurden.

Um mehr zu erfahren, können Sie in der Mediathek die Info Werke / den Einladungsflyer zur Informationsveranstaltung konsultieren.