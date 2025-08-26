Abriss des Pfeilers der alten Brücke am Ortseingang von Poissy

Nach dem Abriss der Brücke ordnen die Teams den frei gewordenen Raum für den Beginn der

Straßenbahnentwicklungsarbeiten, Anfang 2026. Der letzte Pfeiler der alten Brücke, der sich auf der linken Seite der Avenue de Versailles in Richtung Stadtzentrum befindet, wird vom 1. bis 15. September entfernt, dann werden die Erdarbeiten in diesem Bereich bis Anfang Oktober fortgesetzt.

Achtung

Die Fahrspuren der Allee werden saniert und der Bürgersteig auf der Westseite bis zum Ende der Arbeiten neutralisiert. Während des Abrisses des Pfeilers kann es gelegentlich, nur tagsüber, zu Lärm- und Vibrationsbelästigungen kommen.