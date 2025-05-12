Entfernung der Brücke über die Avenue Lefebvre in Poissy

Dies ist die erste große Operation der Entwicklungsarbeiten der Verlängerung der Straßenbahn T13!

Da der ehemalige Grande Ceinture Ferroviaire in Poissy nicht mehr genutzt wird, werden die Eisenbahnbrücken, die ihn stützten, entfernt.

Die erste Brücke, die vom 29. Mai bis 1. Juni entfernt wird, befindet sich über der Fernand Lefebvre Avenue.

Der Zweck dieses Rückzugs ist:

* Um die Perspektive auf die Avenue Fernand Lefebvre zu öffnen

* Entwicklung eines kleinen Parkplatzes für die Wartung der Straßenbahn im Wald

* Um die Wartung eines veralteten Werks zu sparen

Es ist eine wirtschaftlichere und harmonischere Lösung für die städtische Umwelt.