Entfernung der Brücke über die Avenue Lefebvre in Poissy
Veröffentlicht am
Dies ist die erste große Operation der Entwicklungsarbeiten der Verlängerung der Straßenbahn T13!
Da der ehemalige Grande Ceinture Ferroviaire in Poissy nicht mehr genutzt wird, werden die Eisenbahnbrücken, die ihn stützten, entfernt.
Die erste Brücke, die vom 29. Mai bis 1. Juni entfernt wird, befindet sich über der Fernand Lefebvre Avenue.
Der Zweck dieses Rückzugs ist:
* Um die Perspektive auf die Avenue Fernand Lefebvre zu öffnen
* Entwicklung eines kleinen Parkplatzes für die Wartung der Straßenbahn im Wald
* Um die Wartung eines veralteten Werks zu sparen
Es ist eine wirtschaftlichere und harmonischere Lösung für die städtische Umwelt.
Das Projekt wird in drei Etappen durchgeführt:
Schritt 1 – Vorbereitung der Baustelle
12.-29. Mai 2025
An der Brücke wird ein Wechselverkehr eingerichtet, der durch Bauampeln und die Anwesenheit eines Verkehrsbeamten geregelt wird.
Schritt 2 – Entfernung der Brücke
29. Mai bis 1. Juni 2025 (Himmelfahrtswochenende)
Die Fernand Lefebvre Avenue wird während dieser Arbeiten nur an der Brücke für den Verkehr gesperrt. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Umgebung.
- Am Donnerstag, 29. Mai, ab 10 Uhr, wird die Brücke entfernt
- Am Freitag, den 30. und Samstag, den 31. Mai werden die Brückenpfeiler entfernt
- Am Sonntag, 1. Juni, finden die Abschlussarbeiten statt
Diese Arbeiten werden zu folgenden Zeiten Lärmauswirkungen haben:
- Donnerstag, 29. Mai: 5 bis 22 Uhr
- Freitag, 30. Mai und Samstag, 31. Mai: 6 bis 22 Uhr
- Sonntag, 1. Juni: 9 bis 18 Uhr
Wir tun unser Bestes, um diese Belästigungen so weit wie möglich zu reduzieren und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten
Schritt 3 – Abschlussarbeiten
2.-14. Juni 2025
Der Wechselverkehr könnte je nach Fortschritt der Arbeiten wiederhergestellt werden. Wenn die Vorgänge früher beendet werden, wird der Wechsel entsprechend aufgehoben. Der Verkehr wird weiterhin durch Ampeln und bei Bedarf durch einen Beamten geregelt.
Es wird alles getan, um die Belästigung zu begrenzen und den reibungslosen Ablauf dieses wichtigen Projekts für die Ankunft der Straßenbahn T13 in Poissy zu gewährleisten.
Weitere Informationen finden Sie in den Infos zu den Werken hier.
Siehe Info zu den Werken
