Umleitung der Buslinien im Stadtteil La Bruyère

Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für die Verlängerung der Straßenbahn T13 wird ein Teil der Rue de La Bruyère für den Verkehr gesperrt. Die Buslinie 5 wird daher umgeleitet und eine alternative Route eingerichtet, um den Bahnhof Poissy zu erreichen. Bei der öffentlichen Versammlung in der Nachbarschaft hörten wir das Problem der Information der Nutzer, die in der Nachbarschaft leben. Nachfolgend finden Sie die Elemente, mit denen Sie sich auf die Buslinien in der Umgebung beziehen können.

Neue Route der Linie 5

Um die Rue de La Bruyère und den Boulevard Gambetta zu umgehen, wo die Arbeiten stattfinden, wurde die Linie 5 neu organisiert, um eine reibungslosere Fahrt zum RER-Bahnhof Poissy zu gewährleisten, der zu ihrer Endstation wird.

Eine neue Haltestelle Boulevard Rose wird eingerichtet, um das Viertel La Bruyère zu bedienen. Es liegt nur 130 m von der alten Haltestelle La Bruyère entfernt, die über den Fußgängertunnel erreichbar ist. Alle Haltestellen der Avenue du Maréchal Foch und des Viertels La Forêt werden beibehalten, mit Ausnahme der Haltestelle Rue de la Marne, die nicht mehr bedient wird.

Mögliche Übereinstimmungen

Die Linie 5 ermöglicht eine Verbindung mit der Linie 1 (Carrières-sous-Poissy ↔ Saint-Germain-en-Laye) und allen Linien, die den Bahnhof bedienen. Die Haltestelle Foch Justice der Linie 5 liegt 600 m von der Haltestelle Fernand Lefebvre der Linie 1 entfernt.

Verstärkung der Linie 1

Um den Service des Viertels während der Arbeiten zu verbessern, wurde die Linie 1 während der Hauptverkehrszeiten mit einem Bus alle 4 bis 8 Minuten verstärkt.