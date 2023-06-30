Verlängerung des T13, ein neuer Schritt getan!

Der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités hat soeben das Vorprojekt (AVP) zur Änderung der Verlängerung der T13 von Saint-Germain nach Achères genehmigt. Nach der Gemeinnützigkeitserklärung im Jahr 2018 und der AVP im Jahr 2021 markiert diese Abstimmung einen wichtigen Schritt zur Realisierung des Projekts.

Es sei daran erinnert, dass der Zweck der Vorprojektphase (AVP) darin besteht, das Projekt in seinen Grundzügen zu dimensionieren, um ein endgültiges Programm und geschätzte Gesamtkosten festzulegen. Die AVP Modificative hingegen speist sich aus Projektstudien (Detailstudien) und zielt darauf ab, ein optimiertes Programm und Kosten zu genehmigen.

Ein optimiertes Programm

Die Projektstudien basieren auf einem optimierten Programm, das Einsparmöglichkeiten wie die Verlängerung der eingleisigen Strecke im Wald von Saint-Germain, die Einfügung der RER-Endstation Achères westlich der Bahngleise oder die Stilllegung von 4,3 km des ehemaligen Grande Ceinture Ferroviaire umfasst. Diese administrative Schließung ermöglicht es, die Höhe und Länge der Stützmauern auf der Höhe der Straßenbahneinfügung in Poissy erheblich zu reduzieren und zwei Brücken abzureißen, die den alten großen Gürtel tragen, wodurch der Eingang zur Stadt Poissy und die landschaftliche und städtische Einfügung der T13 in die Avenue de Versailles verbessert werden. Alle Optimierungen, die in die Projektstudien und damit in das Modifikations-AVP integriert sind, bedeuten eine Einsparung von 61 Millionen Euro im Vergleich zum AVP 2021.