Verlängerung des T13, ein neuer Schritt getan!
Veröffentlicht am
Der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités hat soeben das Vorprojekt (AVP) zur Änderung der Verlängerung der T13 von Saint-Germain nach Achères genehmigt. Nach der Gemeinnützigkeitserklärung im Jahr 2018 und der AVP im Jahr 2021 markiert diese Abstimmung einen wichtigen Schritt zur Realisierung des Projekts.
Es sei daran erinnert, dass der Zweck der Vorprojektphase (AVP) darin besteht, das Projekt in seinen Grundzügen zu dimensionieren, um ein endgültiges Programm und geschätzte Gesamtkosten festzulegen. Die AVP Modificative hingegen speist sich aus Projektstudien (Detailstudien) und zielt darauf ab, ein optimiertes Programm und Kosten zu genehmigen.
Ein optimiertes Programm
Die Projektstudien basieren auf einem optimierten Programm, das Einsparmöglichkeiten wie die Verlängerung der eingleisigen Strecke im Wald von Saint-Germain, die Einfügung der RER-Endstation Achères westlich der Bahngleise oder die Stilllegung von 4,3 km des ehemaligen Grande Ceinture Ferroviaire umfasst. Diese administrative Schließung ermöglicht es, die Höhe und Länge der Stützmauern auf der Höhe der Straßenbahneinfügung in Poissy erheblich zu reduzieren und zwei Brücken abzureißen, die den alten großen Gürtel tragen, wodurch der Eingang zur Stadt Poissy und die landschaftliche und städtische Einfügung der T13 in die Avenue de Versailles verbessert werden. Alle Optimierungen, die in die Projektstudien und damit in das Modifikations-AVP integriert sind, bedeuten eine Einsparung von 61 Millionen Euro im Vergleich zum AVP 2021.
Das Projekt schreitet voran
Die Studien auf Projektebene sind im Gange. Auf die bevorstehende Einreichung des Umweltgenehmigungsantrags folgt im Frühjahr 2024 eine öffentliche Umweltbefragung.
Parallel dazu begannen 2021 die Konzessionsarbeiten zur Umleitung der Netze (Wasser, Strom, Telekommunikation usw.), die sich unter den Gleisen der zukünftigen Straßenbahn T13 befinden. Dieser Schritt ist eine wesentliche Voraussetzung für die Vorbereitungsarbeiten (2024-2025) sowie für die Infrastrukturarbeiten, die 2025 beginnen werden. Die Erstellung der Straßenbahngleise und Stationen sowie die Stadt- und Landschaftsgestaltung erfolgen bis Ende 2027. Es folgt eine Test- und Trockenlaufphase, bevor sie in Betrieb genommen wird.
Verbindung des Nordens mit dem Süden von Yvelines
Die Verlängerung der Linie wird es schließlich ermöglichen, Saint-Cyr-L'École und Achères über Poissy in etwa 40 Minuten zu verbinden. Wichtige Orte in der Region Yvelines werden durch die Verlängerung der Straßenbahn T13 verbunden, ohne durch Paris fahren zu müssen.
Das Verkehrsnetz wird dann dank effizienter Verbindungen mit dem Schienennetz (RER A und E, Linien L, N und U des Transilien) verbessert
Die Straßenbahn T13 fährt jetzt während der Hauptverkehrszeit alle 10 Minuten zwischen Saint-Cyr und Saint-Germain-en-Laye (Winterangebot). Mit der Inbetriebnahme der verlängerten Strecke nach Achères wird diese Frequenz auf dem gemeinsamen Abschnitt verdoppelt.