Bohrungen am Hang der alten Eisenbahn in Poissy im Gange

Von Mai bis September 2025 führt SNCF Réseau Bohrarbeiten auf dem Bahndamm zwischen der Avenue Fernand Lefebvre, der Rue des Capucines, der Sackgasse Hervieux und dem Beginn des Waldes von Saint-Germain-en-Laye durch.

Diese Arbeiten zielen darauf ab, mehrere Bohrlöcher zu schaffen, die zur Auffüllung der unterirdischen Steinbrüche unter der zukünftigen Straßenbahntrasse erforderlich sind. Dieser Schritt ist unerlässlich, um die Bodenstabilität zu gewährleisten.

Diese Arbeiten können tagsüber zu Lärmbelästigung führen. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um die Ein- und Ausgangszeiten der nahe gelegenen Schule einzuhalten, um ihren Betrieb nicht zu stören.

Die gegrabenen Brunnen können bis zu 15 Meter tief sein, der Zugang zur Baustelle ist zu Ihrer Sicherheit und der Ihrer Kinder strengstens verboten. Bitte beachten Sie die Beschilderung rund um das Gebiet.

