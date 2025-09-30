Info Travaux Avenue de Versailles - Oktober 2025

Die Vorbereitungsarbeiten für die Verlängerung der Straßenbahn T13 beschleunigen sich! Im Rahmen der Sanierung der Avenue de Versailles werden zwischen Oktober 2025 und Februar 2026 neue Arbeiten an der Avenue durchgeführt.

Zu diesen Interventionen gehören:

Der Abriss des Ostpfeilers der alten Eisenbahnbrücke .

. Die Verlegung der Stützmauer vor der Residenz Yvelines / Essonnes.

vor der Residenz Yvelines / Essonnes. Der Abriss und Wiederaufbau der Treppe , die den Zugang zum Parkplatz Grande Ceinture ermöglicht.

Die Arbeiten finden von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr unter Einhaltung der Sicherheits- und Belästigungsreduzierungsstandards statt.