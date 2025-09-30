Poissy Zentrum - Gambetta
Info Travaux Avenue de Versailles - Oktober 2025
Abriss des Ostpfeilers und Verlegung einer Stützmauer
Die Vorbereitungsarbeiten für die Verlängerung der Straßenbahn T13 beschleunigen sich! Im Rahmen der Sanierung der Avenue de Versailles werden zwischen Oktober 2025 und Februar 2026 neue Arbeiten an der Avenue durchgeführt.
Zu diesen Interventionen gehören:
- Der Abriss des Ostpfeilers der alten Eisenbahnbrücke.
- Die Verlegung der Stützmauer vor der Residenz Yvelines / Essonnes.
- Der Abriss und Wiederaufbau der Treppe , die den Zugang zum Parkplatz Grande Ceinture ermöglicht.
Die Arbeiten finden von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr unter Einhaltung der Sicherheits- und Belästigungsreduzierungsstandards statt.
Bau der Stützmauer
Ebenfalls im Rahmen der Entwicklung der Avenue de Versailles wird die Mauer entlang der Residenz Yvelines-Essonne (auf Höhe der alten Eisenbahnbrücke) abgerissen.
- Der Eingriff umfasst den Abriss der bestehenden Mauer und den Bau einer endgültigen Stützmauer , um die Verbreiterung der Avenue de Versailles zu ermöglichen.
- Die Arbeiten finden zwischen Oktober 2025 und Februar 2026 von Montag bis Freitag zwischen 7 und 19 Uhr statt.
Um die Auswirkungen auf das tägliche Leben zu begrenzen:
- Auf der Westseite der Avenue de Versailles wird ein sicherer Fußgängerzugang aufrechterhalten.
- Der Zugang zur Kinderkrippe Babybulle und zum Untergeschoss der Residenz Yvelines-Essonnes bleibt erhalten.
- Der Gegenverkehr auf der Allee wird für die Dauer der Arbeiten aufrechterhalten.