Entfernung der Eisenbahnbrücke Avenue de Versailles

Von Samstag, 2. August, 6.30 Uhr, bis Mittwoch, 6. August, 18.30 Uhr, wird ein Teil der Avenue de Versailles an der Kreuzung mit der Rue de la Bruyère aufgrund von Arbeiten zur Entfernung der Eisenbahnbrücke über die Avenue gesperrt.

Tatsächlich wird die Brücke während einer Stanzoperation Block für Block demontiert.

Die wichtigsten Auswirkungen:

Das Gebiet wird für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer gesperrt.

Die Umleitung über die Avenue Fernand Lefebvre ist für Autofahrer obligatorisch.

Fußgänger müssen durch den Tunnel zwischen der Rue de La Bruyère und dem Boulevard Rose oder über die Avenue Fernand Lefebvre fahren.

Einige Bushaltestellen werden nicht bedient.

Diese Vorgänge können Belästigungen, einschließlich Lärm, sowie Vibrationen verursachen. Wir bemühen uns, die Auswirkungen auf Ihre Nachbarschaft zu begrenzen und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Arbeitsinformationen :