Vorbereitungsarbeiten im Stadtteil La Bruyère in Poissy

Im Jahr 2026 werden umfangreiche Arbeiten an der ehemaligen Bahndamm zwischen der Avenue Fernand Lefebvre und der Impasse Hervieux in Poissy durchgeführt. Letztendlich wird dieser Sektor die "Übergangszone" zwischen dem Zugmodus im Wald und dem Straßenbahnmodus in der Stadt sein.

Die Arbeiten finden von Anfang Januar bis Ende Oktober 2026 statt und werden von SNCF Réseau durchgeführt. Sie betreffen den Bau von Stützmauern entlang des zukünftigen Straßenbahnbahnsteigs, um das Gelände zu sichern und zu stabilisieren.

Die Interventionen werden in mehreren Phasen organisiert: