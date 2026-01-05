Vorbereitungsarbeiten im Stadtteil La Bruyère in Poissy
Veröffentlicht am
Im Jahr 2026 werden umfangreiche Arbeiten an der ehemaligen Bahndamm zwischen der Avenue Fernand Lefebvre und der Impasse Hervieux in Poissy durchgeführt. Letztendlich wird dieser Sektor die "Übergangszone" zwischen dem Zugmodus im Wald und dem Straßenbahnmodus in der Stadt sein.
Die Arbeiten finden von Anfang Januar bis Ende Oktober 2026 statt und werden von SNCF Réseau durchgeführt. Sie betreffen den Bau von Stützmauern entlang des zukünftigen Straßenbahnbahnsteigs, um das Gelände zu sichern und zu stabilisieren.
Die Interventionen werden in mehreren Phasen organisiert:
- Im Januar werden die Teams mit den Erdarbeiten der verschiedenen Arbeitsbühnen beginnen.
- Von Ende Januar bis Ende Mai werden die für das Bauwerk benötigten Pfähle gebohrt.
- Von April bis Oktober werden die Stützwände angelegt und anschließend mit Beton gefüllt.
Was sind die Auswirkungen auf Ihr tägliches Leben?
Diese Operationen finden in einem für die Öffentlichkeit geschlossenen Bereich statt. Wir danken Ihnen, dass Sie zu Ihrer Sicherheit keine Baustellenabsperrungen überqueren.
Einige Vorgänge, wie z. B. das Bohren von Pfählen (Bohrungen), können tagsüber Lärmbelästigung und Vibrationen verursachen.