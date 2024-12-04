Die Umweltgenehmigung wird erteilt!

Nach mehreren Monaten des Austauschs und der Konsultation ermöglichte die in diesem Sommer durchgeführte öffentliche Umweltuntersuchung allen, sich zu informieren und ihre Ideen, Bemerkungen und Vorschläge mitzuteilen. Während dieser Zeit haben wir darauf geachtet, die Meinungen der Bewohner einzuholen, um sicherzustellen, dass das Projekt die Erwartungen und Bedenken aller berücksichtigt. Die Untersuchungskommission analysierte die Rückmeldungen und erstellte einen ausführlichen Bericht, in dem sie begründete Schlussfolgerungen zum Gesamtprojekt zog. Er gab auch eine befürwortende Stellungnahme zu allen Aspekten des Dossiers ab, was einen entscheidenden Schritt für die Zukunft darstellt.

Wir haben auch daran gearbeitet, umsetzbare Vorschläge und Vorschläge zu integrieren. Es wurden mehrere Anpassungen vorgenommen, um dieses Projekt bestmöglich an die Bedürfnisse des Gebiets anzupassen. Ein großes Dankeschön an alle, die sich die Zeit genommen haben, an dieser wichtigen Phase teilzunehmen!

Nach Abschluss der öffentlichen Untersuchung oblag es den staatlichen Diensten, über die Weiterverfolgung des Projekts zu entscheiden. Nach einer eingehenden Analyse wurde am 27. November die Umweltgenehmigungsanordnung unterzeichnet, die die Fortsetzung des Projekts in Übereinstimmung mit den Umweltstandards bestätigt.

Diese Genehmigung markiert einen entscheidenden Wendepunkt: Die ersten Vorbereitungsarbeiten können Anfang 2025 beginnen. Es ist ein Schritt, der dieses Projekt konkret startet und den Boden für die kommenden Phasen bereitet.