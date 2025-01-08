Ein Rückblick auf die öffentliche Versammlung des Viertels La Bruyère

© Stadt Poissy

Am 27. November 2024 fand im Stadtteil La Bruyère in Poissy eine öffentliche Versammlung statt, an der hundert Einwohner, Vertreter der Stadt und die Akteure des T13-Erweiterungsprojekts teilnahmen. Diese Zeit des Austauschs war eine Gelegenheit, die verschiedenen Aspekte des Projekts im Detail vorzustellen:

* Die Strecke und die Stationen,

* Die Planung der Arbeiten, global und auf der Ebene des Bezirks,

* Das eingerichtete Kommunikationssystem ,

* Die Bedingungen zukünftiger Baustellen .

Auf die Präsentation folgte eine Fragerunde, in der sich jeder zu verschiedenen Themen äußern und informieren konnte:

* Die Zukunft des Damms neben der Brücke , die zwischen der Avenue Lefebvre und der Rue de La Bruyère abgerissen wird,

* Die Auswirkungen des Projekts auf den Fahrzeugverkehr.

* Die Organisation des öffentlichen Verkehrs und insbesondere der Bushaltestellen,

* Die Schaffung von Radwegen,

* Und viele andere Themen, die mit dem täglichen Leben der Bewohner zusammenhängen.

Der detaillierte Bericht über dieses Treffen ist nun unten und in der Mediathek der Projektwebsite verfügbar. Wir laden Sie ein, es zu konsultieren, um mehr über den Austausch und die Antworten während und nach diesem Treffen zu erfahren.

Vielen Dank an alle Anwesenden für ihre aktive Teilnahme und bleiben Sie dran, um die nächsten Neuigkeiten des T13-Projekts zu verfolgen!

Eine öffentliche Versammlung im Stadtteil Saint-Exupéry geplant

Das nächste öffentliche Treffen findet am 16. Januar 2025 um 19:30 Uhr im Club Saint-Exupéry in Poissy statt. Es betrifft hauptsächlich die Bewohner der Rue Saint-Sébastien, des Clos Saint-Exupéry und der Rue Adrienne Bolland.