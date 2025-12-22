Video - Die Entfernung der Eisenbahnbrücken in Poissy
Veröffentlicht am
Hinter den Kulissen der Entfernung der alten Eisenbahnbrücken in Poissy
Eine neue Folge unserer Videoserie hinter den Kulissen der Baustelle ist jetzt online. Dieser fünfte Teil hebt einen wichtigen Schritt des Projekts hervor: die Entfernung der beiden alten Eisenbahnbrücken von Poissy, Avenue Fernand Lefebvre und Avenue de Versailles.
Ein Rückblick auf zwei Operationen, die das Jahr 2025 geprägt haben: die Entfernung von zwei alten Eisenbahnbrücken aus der ehemaligen Grande Ceinture in Poissy.
Die beiden alten Eisenbahnbrücken wurden entfernt, um Platz für eine neue Entwicklung des Viertels zu schaffen. Diese groß angelegten Eingriffe wurden während zweier sogenannter "Punch"-Operationen durchgeführt, die in sehr kurzer Zeit durchgeführt wurden, um die Auswirkungen auf Anwohner, Fußgänger und Autofahrer zu begrenzen.
In diesem Video blicken zwei Experten hinter die Kulissen dieser Transformation: Annaelle RANCELLI, Projektleiterin bei Ile-de-France Mobilités , und Carolina MEIER-HIRMER, Betriebsleiterin bei SNCF Réseau.