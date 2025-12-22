Straßenbahn

ErweiterungSaint-Germain > Achères

Poissy - Viertel Saint-Exupéry

Video - Die Entfernung der Eisenbahnbrücken in Poissy

Entfernung der Eisenbahnbrücke Avenue de Versailles im August 2025

Hinter den Kulissen der Entfernung der alten Eisenbahnbrücken in Poissy

Eine neue Folge unserer Videoserie hinter den Kulissen der Baustelle ist jetzt online. Dieser fünfte Teil hebt einen wichtigen Schritt des Projekts hervor: die Entfernung der beiden alten Eisenbahnbrücken von Poissy, Avenue Fernand Lefebvre und Avenue de Versailles.

Entfernung der Eisenbahnbrücke Avenue Fernand Lefebvre im Mai 2025

Ein Rückblick auf zwei Operationen, die das Jahr 2025 geprägt haben: die Entfernung von zwei alten Eisenbahnbrücken aus der ehemaligen Grande Ceinture in Poissy.

Die beiden alten Eisenbahnbrücken wurden entfernt, um Platz für eine neue Entwicklung des Viertels zu schaffen. Diese groß angelegten Eingriffe wurden während zweier sogenannter "Punch"-Operationen durchgeführt, die in sehr kurzer Zeit durchgeführt wurden, um die Auswirkungen auf Anwohner, Fußgänger und Autofahrer zu begrenzen.

In diesem Video blicken zwei Experten hinter die Kulissen dieser Transformation: Annaelle RANCELLI, Projektleiterin bei Ile-de-France Mobilités , und Carolina MEIER-HIRMER, Betriebsleiterin bei SNCF Réseau.

