Video - Die Entfernung der Eisenbahnbrücken in Poissy

Ein Rückblick auf zwei Operationen, die das Jahr 2025 geprägt haben: die Entfernung von zwei alten Eisenbahnbrücken aus der ehemaligen Grande Ceinture in Poissy.

Die beiden alten Eisenbahnbrücken wurden entfernt, um Platz für eine neue Entwicklung des Viertels zu schaffen. Diese groß angelegten Eingriffe wurden während zweier sogenannter "Punch"-Operationen durchgeführt, die in sehr kurzer Zeit durchgeführt wurden, um die Auswirkungen auf Anwohner, Fußgänger und Autofahrer zu begrenzen.

In diesem Video blicken zwei Experten hinter die Kulissen dieser Transformation: Annaelle RANCELLI, Projektleiterin bei Ile-de-France Mobilités , und Carolina MEIER-HIRMER, Betriebsleiterin bei SNCF Réseau.