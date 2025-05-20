Das Straßenbahnteam T13 trifft die Einwohner von Poissy!

Letzte Woche wurde das Team der Verlängerung der Straßenbahn T13 vor Ort mobilisiert, um die Einwohner von Poissy zu treffen.

Während der ganzen Woche hielt Romain, der Proximity-Agent des Projekts, Permanenzen ab:

Mittwoch und Donnerstag in den Clubs Saint-Exupéry und Charles Péguy, um die Bewohner im Herzen ihrer Viertel zu treffen,

Freitag auf dem Markt der Republik, ein Ort des Lebens, der dem spontanen Austausch förderlich ist.

Ziel dieser Treffen ist es, über den Fortschritt des Projekts zu informieren, Fragen zu beantworten und Feedback von Anwohnern zu sammeln.

Am Samstag hatten Romain und das Team einen Stand "Tram T13 Extension" auf dem Flohmarkt im Stadtteil Saint-Exupéry. Dieser freundliche und sonnige Tag wurde von vielen Gesprächen mit den Einwohnern unterbrochen. Mehrere Vertreter von Île-de-France Mobilités und SNCF Réseau waren vor Ort, um den Besuchern präzise Antworten zu geben, auch zu den technischsten Aspekten des Projekts.

Diese Besprechungszeiten werden während der gesamten Laufzeit des Projekts und bis zu seiner Inbetriebnahme fortgesetzt, um einen regelmäßigen und lokalen Dialog über die Verlängerung der Straßenbahn T13 aufrechtzuerhalten.