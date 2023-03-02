Die ersten Konzessionsarbeiten haben begonnen

Die ersten Konzessionsarbeiten begannen in Poissy

In Poissy wurden im Juni 2021 die ersten Spitzhacken gegeben. Der Bau der Straßenbahn T13, Verlängerung Saint-Germain-en-Laye > Achères, beginnt mit der Umleitung der unterirdischen Wasser-, Gas-, Strom- und Telekommunikationsnetze, die von der Schaffung der neuen Übertragungsleitung betroffen sind. Diese von den Konzessionsunternehmen durchgeführten Arbeiten werden in Saint-Germain-en-Laye und Achères bis Mitte 2024 fortgesetzt. Île-de-France Mobilités und SNCF, die gemeinsamen Auftraggeber dieses Projekts, können dann mit dem Bau der notwendigen Infrastruktur für die Straßenbahn T13 für die ersten Tests bis 2027 beginnen.