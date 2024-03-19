Die Konzessionsarbeiten sind im Gange - Monatsplanung auf zwei Monate
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Die Konzessionsarbeiten sind im Gange. Sie bestehen darin, die Wasser-, Gas-, Strom- und Telekommunikationsnetze, die vom Bau der Straßenbahn betroffen sein werden, umzuleiten und zu verbessern. Es wird ein zweimonatiger Monatsplan vorgeschlagen, um die Arbeiten zu antizipieren und gegebenenfalls Ihre Routen anzupassen. Anfang 2024 betreffen die Konzessionsarbeiten nur die Stadt Poissy.
Zone Avenue Fernand Lefebvre > Place de l'Europe
In Poissy, im Bereich von der Avenue Lefebvre bis zum Place de l'Europe über die Rue La Bruyère, die Avenue de Versailles und den Boulevard Gambetta, finden in den nächsten zwei Monaten Konzessionsarbeiten statt. Dies umfasst mehrere Operationen:
Synoptik der Arbeiten in Poissy zwischen der Avenue Fernand Lefebvre und dem Place de l'Europe.
Im März
- Suez wird seine Intervention auf der geraden Seite der Avenue Fernand Lefebvre fortsetzen.
- Immer noch auf derselben Allee wird die Firma Enedis auf beiden Seiten der Straße auf Höhe der Brücke über die Bahngleise eingreifen. Diese Arbeiten beginnen am 15. März.
- Enedis wird auch Arbeiten an einem kleinen Abschnitt in der Breite der Avenue de Versailles durchführen.
- Enedis wird auch auf dem Boulevard Gambetta zwischen der Kreuzung mit der Avenue du Maréchal Foch und der Kreuzung mit dem Boulevard Devaux auf der ungeraden Seite der Straße präsent sein. Auf diesem Teil wird auch ein Teil in voller Breite betroffen sein. Diese Arbeiten werden einen Monat dauern.
- Auf dem Boulevard de l'Europe wird Enedis auch Arbeiten an zwei kleinen Abschnitten in der Breite der Straße durchführen: einen in der Woche vom 4. März und den anderen in den Wochen vom 11. und 18. März.
Synoptik der Arbeiten in Poissy zwischen der Avenue Fernand Lefebvre und dem Place de l'Europe.
Im April
- Die von Enedis am 15. März begonnenen Arbeiten an der Fernand Lefebvre Avenue werden drei Wochen lang andauern.
- GRDF wird in der Rue La Bruyère zwischen der Kreuzung mit der Avenue Fernand Lefebvre und der mit der Avenue de Versailles eingreifen.
- An der Kreuzung zwischen der Avenue de Versailles, dem Boulevard de Pirmasens, der Avenue du Maréchal Foch und dem Boulevard Gambetta wird Orange bis Mai Arbeiten durchführen.
- Die von Enedis begonnenen Arbeiten am Boulevard Gambetta zwischen der Kreuzung mit der Avenue du Maréchal Foch und der Kreuzung mit dem Boulevard Devaux werden fortgesetzt.
- Immer noch auf dem Boulevard Gambetta , aber zwischen dem Boulevard Devaux und dem Boulevard de la Paix, wird Enedis in der Woche vom 29. April auf der ungeraden Seite eingreifen.
Zone rue Saint Sébastien / rue Adrienne Bolland
In Poissy wird ein weiteres Gebiet von Poissy von Konzessionsarbeiten betroffen sein: Dies ist das Gebiet von Poissy vor dem Eingang in den Wald der Verlängerung der Straßenbahn T13, die Straßen Saint Sebastien und Adrienne Bolland. Nur eine Intervention wird in den Monaten Februar, März und April stattfinden. Dabei handelt es sich um Arbeiten, die Enedis auf einem kleinen Gebiet durchführt, das derzeit zum Parken von Autos genutzt wird.
Synoptik der Arbeiten in Poissy zwischen der Avenue Fernand Lefebvre und dem Place de l'Europe.