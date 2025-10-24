Video: Der Ersatz der Saut de Mouton-Struktur

Die alte Eisenbahnbrücke, die für die Bedürfnisse der zukünftigen Straßenbahn ungeeignet war, wurde entfernt, um Platz für ein neues Bauwerk zu schaffen. Dieser groß angelegte Eingriff mobilisierte viele Teams, um die Entfernung der bestehenden Brücke, die Schaffung neuer Fundamente, den Bau neuer Pfeiler, die die zukünftige Infrastruktur tragen können, und die Installation des neuen Decks sicherzustellen. Die Installation wurde während einer sogenannten "Punch"-Operation durchgeführt, die in sehr kurzer Zeit durchgeführt wurde, um die Auswirkungen auf den Bahnverkehr zu begrenzen.

In diesem Video blicken zwei Experten hinter die Kulissen dieser Transformation: Joseph De Longeaux, Projektleiter bei EGIS , und Jean-François Petit Mossan, Bauleiter bei SNCF Réseau.