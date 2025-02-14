Die Vorbereitungsarbeiten in Poissy gehen weiter

Die Vorbereitungsarbeiten für den Ausbau der Straßenbahn T13 werden in Poissy fortgesetzt. Bäume und Sträucher auf der zukünftigen Straßenbahnstrecke müssen gefällt werden.

Diese Interventionen finden in der zweiten Februarhälfte statt:

Avenue de Versailles

Boulevard Gambetta

der Boulevard de l'Europe

Diese Vorarbeiten sind notwendig, um Platz vor dem Bau der zukünftigen Straßenbahnstrecke zu schaffen. Sie werden markiert und gesichert, damit Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer zirkulieren können. Wir danken Ihnen für Ihre Wachsamkeit auf Ihren Reisen.

Wussten Sie schon?

Am Ende der Arbeiten werden mehr als 650 Bäume in städtischen Gebieten neu gepflanzt, 30 % mehr als die Anzahl der entfernten Bäume.