Live von der Baustelle

Die Arbeiten entlang der gesamten Strecke werden fortgesetzt, um den Bau der Verlängerung der Straßenbahn T13 abzuschließen. Die Konzessionsarbeiten zur Umleitung der bestehenden Wasser-, Strom-, Gas- und Internetnetze unter dem zukünftigen Straßenbahnbahnsteig werden fortgesetzt, insbesondere im Stadtzentrum von Poissy und im Stadtteil Saint-Exupéry.
Darüber hinaus beginnen die Vorbereitungsarbeiten zur Vorbereitung des Bodens für die Schaffung der Ausrüstung und Infrastruktur der zukünftigen Straßenbahn und werden an mehreren Orten durchgeführt:
- Im Wald von Saint-Germain, am Mare aux Boeufs, wird ein Basisleben installiert. In den kommenden Monaten wird die bestehende Brücke abgerissen und neu aufgebaut, um eine doppelte Nutzung zu ermöglichen: den Durchgang von Wanderern und Golfern zu erleichtern und gleichzeitig die ökologische Kontinuität für die Tiere des Waldes zu gewährleisten.
- Auf der Höhe des ehemaligen Bahnhofs Grande Ceinture de Poissy wird derzeit das Land für ein Basisleben vorbereitet, um die Teams unterzubringen und den reibungslosen Ablauf der Baustelle zu erleichtern.
- Der Jean-Moulin-Platz wird zu einem temporären Lagerraum und wird später saniert.
- Auf dem Boulevard Gambetta wurde zusätzlich zu den Konzessionsarbeiten ein Gebäude abgerissen und verschiedene Entwicklungen unter den Anwohnern sind im Gange, darunter die Verlegung einiger Zäune.
- Am Ende der Rue Saint-Sébastien, ganz in der Nähe der Rue Adrienne Bolland, wurde ein Wohnsockel installiert, um die Arbeiten in diesem Bereich zu orchestrieren. Derzeit wird eine Mauer entlang des Clos Saint-Exupéry gebaut, um die Bahngleise zu stützen, auf denen die RER A verkehrt.
- Im Wald, zwischen Poissy und Achères, wird die Saut-de-Mouton (Brücke über die Bahngleise) komplett saniert, um sich an die Durchfahrt der zukünftigen Straßenbahn anzupassen.