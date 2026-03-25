Willkommen bei Madia, Ihrem zweiten Proximity-Agenten!

Das Projektteam wird mit der Ankunft von Madia, Ihrer neuen Proximity-Agentin, verstärkt.

Madia ist von Montag bis Freitag vor Ort und täglich Ihr bevorzugter Gesprächspartner, um Ihre Fragen zu beantworten und Sie über den Fortschritt der Arbeiten und ihre möglichen Auswirkungen zu informieren.

Er ist auch da, um Ihnen die Merkmale und verschiedenen Phasen des Projekts vorzustellen, sowie um Ihre Fragen und Kommentare zu sammeln und an die Kunden weiterzuleiten.