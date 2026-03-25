Willkommen bei Madia, Ihrem zweiten Proximity-Agenten!
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Das Projektteam wird mit der Ankunft von Madia, Ihrer neuen Proximity-Agentin, verstärkt.
Madia ist von Montag bis Freitag vor Ort und täglich Ihr bevorzugter Gesprächspartner, um Ihre Fragen zu beantworten und Sie über den Fortschritt der Arbeiten und ihre möglichen Auswirkungen zu informieren.
Er ist auch da, um Ihnen die Merkmale und verschiedenen Phasen des Projekts vorzustellen, sowie um Ihre Fragen und Kommentare zu sammeln und an die Kunden weiterzuleiten.
Mit einem Hintergrund in öffentlicher Verwaltung und internationalem Austausch begleitete er zunächst vier Jahre lang die Entwicklung einer neuen hochrangigen Buslinie in Essonne, der Tzen 4, bevor er im Februar 2026 dem Team der Verlängerung der Straßenbahn T13 beitrat.
Zögern Sie nicht, ihn zu treffen. Insbesondere sorgt es für neue lokale Büros im Bahnhof und auf dem Markt, die auf der Facebook-Seite und dem speziellen WhatsApp-Kanal angekündigt werden.
Wenn Sie Informationen erhalten, eine Frage stellen oder sich über das Projekt austauschen möchten, können Sie sich direkt an ihn wenden:
Per Telefon: 06 49 57 43 69
Per E-Mail: [email protected]