Porträt von Lorenzo Lattarico, Departement Yvelines

Finanzierung von Strukturierungsprojekten (EOLE, Tram 13 Express),

Projektleitung von Straßenprojekten, die insbesondere die Integration von ÖPNV-Projekten oder den Zubringer zu zukünftigen Bahnhöfen ermöglichen,

Bereitstellung von Fachwissen für lokale Behörden in der Region Yvelin,

Vermittelnde Rolle zwischen lokalen Akteuren und institutionellen Partnern, um die Entwicklung von Mobilitätslösungen zu ermöglichen, die den Bedürfnissen der Einwohner und territorialen Herausforderungen entsprechen.

Die Mobilitätsabteilung des Departements Yvelines ist verantwortlich für die Durchführung und Umsetzung der Mobilitätsstrategie des Departements durch finanzielle Überwachung, Fachwissen und Projektmanagement von Mobilitätsprojekten in der Region Yvelin.

Meine Rolle besteht im speziellen Fall der T13 Phase 2, für die das Departement bis zu 30 % finanziert, darin, einerseits eine finanzielle Nachverfolgung durchzuführen und andererseits die operative Koordination mit den damit verbundenen Departementsprojekten und unserem Straßenmanager (Seine Yvelines Voirie) sicherzustellen.

In den kommenden Jahren werden viele Projekte gleichzeitig im Zentrum von Poissy durchgeführt, darunter die T13 und der vom Departement finanzierte Multimodal Exchange Pole (PEM) sowie Straßenprojekte unter der Projektleitung des Departements wie die Sanierung der Kreuzung RD 30 - RD 190 (bekannt als Pigozzi) oder die Verlängerung des Boulevard de l'Europe.

Außerdem hat das Ministerium die Initiative ergriffen, eine Koordinierung der Arbeitsphasen für alle Projekte zusammen zu organisieren, um die kumulativen Auswirkungen der Baustellen auf den Verkehr zu analysieren und mögliche Konflikte zu identifizieren. Diese Mission zielt darauf ab, die Fertigstellung aller Baustellen im Zentrum von Poissy sicherzustellen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Verkehrsbedingungen in dem im Bau befindlichen Gebiet in Poissy, insbesondere entlang der Departementsstraße 190 (die vom Departement verwaltet wird), so weit wie möglich zu begrenzen.

Darüber hinaus ermöglicht diese Arbeit den Gemeinden, eine globale Vision der Auswirkungen auf den Verkehr der verschiedenen Baustellen auf dem Gebiet von Poissy zu haben und so den Projekteigentümern die für die verschiedenen Arbeiten erforderlichen Verkehrsanordnungen zu erleichtern. Schließlich wird es für Poissy und die umliegenden Gemeinden Carrières-sous-Poissy, Achères usw. ermöglicht, die Kommunikation über Verkehrsbeschränkungen zu antizipieren.

Wie führen Sie die Untersuchung dieser Auswirkungen und die Anpassung der Routen durch?

Begleitet von einem Planungsbüro bringen wir alle von diesen Arbeiten betroffenen Akteure an einen Tisch: Bauherren, Projektmanager, lokale Behörden, Straßenbetreiber. Auf der Grundlage der Phasenpläne der einzelnen Standorte aktualisieren wir regelmäßig eine Karte, die Monat für Monat die belegten Arbeitsbereiche darstellt. Dies ermöglicht es uns, die betroffenen Straßen zu identifizieren und die Kompatibilität aller Projekte sicherzustellen oder zu warnen.

Alle zwei Monate treffen wir uns im Rahmen eines Koordinationstreffens mit allen Projekteigentümern des Arbeitsumfangs, um die Konfliktpunkte zu besprechen, die auf unserem monatlichen Mapping erscheinen.

Daher verbinden wir die von diesen Warnpunkten betroffenen Projekteigentümer, damit sie gemeinsam eine Lösung finden, um das Ziel der Durchführung der Arbeiten zu respektieren und gleichzeitig den Grundsatz der Aufrechterhaltung und Sicherheit des Straßenverkehrs auf dem Perimeter anzuwenden.

Was ist Ihr beruflicher Hintergrund?

Für 4 1/2 Jahre und direkt nach Abschluss meines Studiums der Geographie und Stadtplanung trat ich in das Departement Yvelines und genauer gesagt in die Abteilung Mobilität ein, wo ich als Manager für große Verkehrs- und Intermodalitätsprojekte tätig war.

