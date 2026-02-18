Der Sektor Mare aux Boeufs ist wieder zugänglich

Wiedereröffnung der Brücke Mare aux Boeufs im Wald von Saint-Germain

Nach fast einem Jahr intensiver Arbeit wird die neue Brücke Mare aux Boeufs im Wald von Saint-Germain eröffnet. Diese Brücke ist für Fußgänger und Radfahrer sowie für Waldtiere (oder "große Fauna") gedacht. Es soll jedem ermöglichen, die zukünftigen Gleise der Straßenbahn T13 sicher zu überqueren.

Achtung: Während einige Wanderwege wieder geöffnet wurden, werden andere bald im Rahmen der Arbeiten zur Schaffung einer großen Wildtierpassage neben der Volierbrücke geschlossen, die im März 2026 beginnen wird. Wir laden Sie ein, die untenstehende Karte zu konsultieren, um die betreffenden Routen zu kennen.