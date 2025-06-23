Öffentliche Sitzung in La Bruyère: Diskussionen über die Arbeiten an der Verlängerung der Straßenbahn T13

Am 22. Mai 2025 fand im Club Péguy in Poissy eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Dieses von Île-de-France Mobilités und SNCF Réseau organisierte Treffen brachte hundert Einwohner in Anwesenheit der Bürgermeisterin von Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, sowie mehrerer Mandatsträger und Vertreter des Projekts zusammen.

Um die Verlängerung der Straßenbahn T13 durchzuführen, sind mehrere Operationen erforderlich. Diese öffentliche Versammlung war eine Gelegenheit, sie vorzustellen und alle Fragen der Einwohner zu beantworten.

Die 2025 begonnenen Vorbereitungsarbeiten werden fortgesetzt, darunter:

Entfernung der Eisenbahnbrücke in der Avenue Fernand Lefebvre

in der Füllen von Karrieren

Die Entwicklung des Basislebens auf Höhe des ehemaligen Bahnhofs Grande Ceinture

auf Höhe des ehemaligen Bahnhofs Grande Ceinture Die Entfernung der Eisenbahnbrücke an der Avenue de Versailles

an der Avenue Die Uferrekonstruktionen des Boulevard Gambetta

des Boulevard Gambetta Änderungen der Buslinien 1 und 5

Darüber hinaus wurden mehrere Themen von den Bewohnern angesprochen:

Die Geschwindigkeit der Straßenbahn in der Stadt und ihre zukünftigen Haltestellen

der Straßenbahn in der Stadt und ihre Die von den Projektleitern verwendeten Arbeitstechniken

Einrichtungen für das Parken in der Stadt

Das ausführliche Protokoll dieses Treffens ist nun unten und in der Mediathek verfügbar. Wir laden Sie ein, es zu konsultieren, um mehr über den Austausch und die Antworten während und nach diesem Treffen zu erfahren.

Vielen Dank an alle Anwesenden für ihre aktive Teilnahme und bleiben Sie dran, um die nächsten Neuigkeiten des T13-Projekts zu verfolgen!