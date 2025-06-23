Öffentliche Sitzung in La Bruyère
Veröffentlicht am
Öffentliche Sitzung in La Bruyère: Diskussionen über die Arbeiten an der Verlängerung der Straßenbahn T13
Am 22. Mai 2025 fand im Club Péguy in Poissy eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Dieses von Île-de-France Mobilités und SNCF Réseau organisierte Treffen brachte hundert Einwohner in Anwesenheit der Bürgermeisterin von Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, sowie mehrerer Mandatsträger und Vertreter des Projekts zusammen.
Um die Verlängerung der Straßenbahn T13 durchzuführen, sind mehrere Operationen erforderlich. Diese öffentliche Versammlung war eine Gelegenheit, sie vorzustellen und alle Fragen der Einwohner zu beantworten.
Die 2025 begonnenen Vorbereitungsarbeiten werden fortgesetzt, darunter:
- Entfernung der Eisenbahnbrücke in der Avenue Fernand Lefebvre
- Füllen von Karrieren
- Die Entwicklung des Basislebens auf Höhe des ehemaligen Bahnhofs Grande Ceinture
- Die Entfernung der Eisenbahnbrücke an der Avenue de Versailles
- Die Uferrekonstruktionen des Boulevard Gambetta
- Änderungen der Buslinien 1 und 5
Darüber hinaus wurden mehrere Themen von den Bewohnern angesprochen:
- Die Geschwindigkeit der Straßenbahn in der Stadt und ihre zukünftigen Haltestellen
- Die von den Projektleitern verwendeten Arbeitstechniken
- Einrichtungen für das Parken in der Stadt
Das ausführliche Protokoll dieses Treffens ist nun unten und in der Mediathek verfügbar. Wir laden Sie ein, es zu konsultieren, um mehr über den Austausch und die Antworten während und nach diesem Treffen zu erfahren.
Vielen Dank an alle Anwesenden für ihre aktive Teilnahme und bleiben Sie dran, um die nächsten Neuigkeiten des T13-Projekts zu verfolgen!