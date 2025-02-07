Öffentliche Sitzung in Saint-Exupéry: Diskussionen über die Arbeiten zur Verlängerung der Straßenbahn T13

Am 16. Januar 2025 fand im Club Saint-Exupéry in Poissy eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Dieses von Île-de-France Mobilités und SNCF Réseau organisierte Treffen brachte hundert Einwohner in Anwesenheit der Bürgermeisterin von Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, sowie mehrerer Mandatsträger und Vertreter des Projekts zusammen.

Um die Verlängerung der Straßenbahn T13 durchzuführen, sind mehrere Operationen erforderlich. Diese öffentliche Versammlung war eine Gelegenheit, sie vorzustellen und alle Fragen der Einwohner zu beantworten.

Die Arbeiten begannen 2024 und werden 2025 fortgesetzt, darunter:

- Rodung von Gestrüpp und Fällen von Bäumen, um die notwendigen Wegerechte freizugeben

- Umleitung von Wasser- und Telekommunikationsnetzen

- Modifikationen des Bahndamms zur Integration der Straßenbahn

- Abriss stillgelegter Pavillons, die von Île-de-France Mobilités am Ende der Rue Adrienne Bolland erworben wurden

Während des Treffens wurden mehrere Themen erörtert:

o Verdunkelungswände und Lärmbelästigung : Auf der Bahnseite wird ein Verdunkelungszaun installiert, und nach der Inbetriebnahme werden akustische Studien durchgeführt.

o Fußgänger- und Verkehrssicherheit : Instandhaltung bestehender Wege im Wald und Anpassung der Infrastruktur zur Gewährleistung der Sicherheit.

o Nachtarbeit : notwendig, um auf den Gleisen einzugreifen, ohne den Zugverkehr zu stören. Es werden Maßnahmen ergriffen, um die Lärmbelästigung zu begrenzen.

o Fahrradzugang und Parken : Schaffung eines Radwegs, der mit dem ZAC Rouget-de-Lisle verbunden ist, und Überlegungen zu Parklösungen.

Das ausführliche Protokoll dieses Treffens ist nun unten und in der Mediathek verfügbar. Wir laden Sie ein, es zu konsultieren, um mehr über den Austausch und die Antworten während und nach diesem Treffen zu erfahren.

Vielen Dank an alle Anwesenden für ihre aktive Teilnahme und bleiben Sie dran, um die nächsten Neuigkeiten des T13-Projekts zu verfolgen!