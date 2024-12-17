Bleiben Sie mit der Straßenbahnverlängerung T13 in Verbindung!
Es war noch nie so einfach, den Fortschritt der Arbeiten und die Neuigkeiten der Verlängerung der Straßenbahn T13 zu verfolgen! Entdecken Sie die verschiedenen digitalen Tools, die Ihnen zur Verfügung stehen, um sich täglich zu informieren und nichts zu verpassen.
Der WhatsApp-Kanal
Erhalten Sie wichtige Informationen über die Arbeit, die Beständigkeit des Proximity-Agenten, Einladungen zu öffentlichen Versammlungen und vieles mehr direkt auf Ihr Telefon.
So abonnieren Sie:
- QR-Code flashen
- Oder gehen Sie zu idf-mobilites.fr/chaîne-T13.
Aktivieren Sie Benachrichtigungen, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Die Facebook-Seite
Finden Sie alle Neuigkeiten und Kulissen des Projekts direkt in Ihrem Newsfeed.
Um sich uns anzuschließen: Geben Sie "T13 extension - Saint-Germain - Achères" in die Facebook-Suchleiste ein und klicken Sie auf "Folgen".
Die Projektwebsite
Greifen Sie auf detaillierte Informationen über die Verlängerung der Straßenbahn T13 zu und abonnieren Sie die Nachrichten, damit Sie nichts verpassen.
Der Proximity-Agent
Fragen zum Projekt oder zur Arbeit?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Agenten telefonisch unter 06 02 04 86 68 oder per E-Mail: [email protected]