Bleiben Sie mit der Straßenbahnverlängerung T13 in Verbindung!

Der WhatsApp-Kanal

Erhalten Sie wichtige Informationen über die Arbeit, die Beständigkeit des Proximity-Agenten, Einladungen zu öffentlichen Versammlungen und vieles mehr direkt auf Ihr Telefon.

So abonnieren Sie:

QR-Code flashen

Oder gehen Sie zu idf-mobilites.fr/chaîne-T13.

Aktivieren Sie Benachrichtigungen, um auf dem Laufenden zu bleiben.