Partizipative Aufforstung auf der IIe de Devant in Conflans Saint Honorine

An diesem Wochenende fand auf der Ile de Devant die erste partizipative Wiederaufforstungsaktion statt, die in Conflans-Sainte-Honorine organisiert wurde. Einwohner und Familien der Nachbargemeinden versammelten sich am Samstag, 29. November, um gemeinsam zur Anpflanzung neuer Pflanzenarten beizutragen.

Dank dieser Bürgermobilisierung wurden mehrere hundert Sträucher gepflanzt. Über die symbolische Geste hinaus stellt diese Initiative eine starke Aktion zugunsten der biologischen Vielfalt dar. Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verlängerung der Straßenbahn T13 wird die Insel Devant zu einem Gebiet, das der Erhaltung und Entwicklung geschützter Arten gewidmet ist. Die neue Vegetation wird somit einen Lebensraum bieten, der der Rückkehr und Ansiedlung vieler Tierarten förderlich ist.

Das Team der Straßenbahnverlängerung T13 dankt allen Anwesenden für ihre Energie, ihren Enthusiasmus und ihr Engagement.