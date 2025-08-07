Verschwinden der Eisenbahnbrücke der Avenue de Versailles

Vom 2. bis 6. August rissen die Teams die Eisenbahnbrücke in der Avenue de Versailles ab: Eine Seite wendet sich!

Ein bisschen Geschichte... Wussten Sie, dass diese Gleise einst Teil der Grande Ceinture Ouest waren, einer Eisenbahnlinie, die 1883 eröffnet wurde, um die Bahnhöfe rund um Paris zu verbinden? Ursprünglich für den Gütertransport reserviert, begrüßte es dann Reisende... bevor sie allmählich aufgegeben werden.

Machen Sie Platz für die Straßenbahn T13! Heute erhält der ehemalige Standort der Schienen mit dem Straßenbahnprojekt T13 ein zweites Leben: ein Erbe der Vergangenheit, das für die Mobilität von morgen neu erfunden wurde.